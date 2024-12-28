Новосибирская область лидирует в России по количеству IT-компаний

В сфере информатизации и связи в Новосибирской области работает 6,3 тысячи компаний малого и среднего бизнеса. По этому показателю регион лидирует среди других территорий России, сообщили в Минэкономразвития Новосибирской области. За 5 лет доходы предпринимателей в этой сфере выросли на 94%.

В лидерах по приросту доходов за пять лет оказались компании, работающие в гостиничном бизнесе и общепите — 185%. В регионе на конец ноября 2024 года зарегистрировано 4,1 тысяча таких компаний.

На третьем месте по приросту доходов в регионе оказались обрабатывающие производства – 91%. Стоит отметить, что таких МСП в области больше всего — 11,4 тысячи компаний.

Четвертое место по росту доходов и привлекательности для бизнеса у сельского хозяйства. Здесь работает 2,2 тысячи компания МСП, а их доход за пять лет в среднем вырос на 70%.

По прогнозам Минэкономразвития России, к 2030 году индекс физического объема валовой добавленной стоимости будет увеличиваться опережающими темпами в следующих отраслях: деятельность гостиниц и предприятий общепита (+44,1%), информация и связь (+43,1%), деятельность профессиональная, научная и техническая (+41,2%), обрабатывающие производства (+30,2%).

По данным Минэкономразвития, на ноябрь 2024 года в Новосибирской области было зарегистрировано более 149 тысяч компаний малого и среднего бизнеса.

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