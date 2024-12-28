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Женщина с 67 кошками пугает соседей после суда в Новосибирске

  • 28/12/2024, 11:00
Автор: Артем Рязанов
Женщина с 67 кошками пугает соседей после суда в Новосибирске
Народный фронт обратился в прокуратуру

Неприятный запах распространяется по верхним этажам многоэтажного дома, расположенного на улице Высоцкого. В одной из квартир площадью 36 кв метров проживает женщина со своей матерью и 67 кошками. Соседи выражают обеспокоенность тем, что запах может представлять угрозу для их здоровья: у нескольких женщин уже появились симптомы аллергии и конъюнктивита, и они вынуждены постоянно использовать специальные средства для подавления запахов в своих домах.

Соседи владелицы кошек обращались в различные инстанции: администрацию района, Государственную жилищную инспекцию, управление ветеринарии и Росприроднадзор. В результате они выиграли суд, который обязал хозяйку в течение месяца отправить кошек в приют и провести дезинфекцию в квартире. Однако 19 октября месяц истёк, но ситуация не изменилась.

Судебный пристав, ссылаясь на трёхлетний срок для исполнения решения, не предпринимает никаких действий. Это вынудило жителей обратиться на прямую линию с президентом.

— Нам женщина открыла дверь, сказала, что кошки ей нужны и в помощи она не нуждается. Народный фронт обратился в прокуратуру, будем добиваться исполнения решения суда, — говорится в сообщении Народного фронта Новосибирской области.

Ранее редакция сообщал о том, что хозяин кошки пошел ради питомца на воровство в Новосибирске. Его задержали на выходе из супермаркета.

Источник фото: Народный фронт Новосибирской области

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : суд соседи кошки


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