Чиновник МинЖКХ Новосибирской области арестован за срыв нацпроекта «Чистая вода»

Срыв нацпроекта «Чистая вода» довел до СИЗО еще одного чиновника МинЖКХ Новосибирской области. Ленинский районный суд Новосибирска сегодня избрал меру пресечения в отношении экс-директора ГКУ Новосибирской области «Проектная дирекция Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики НСО» Андрея Сулимы. Он обвиняется в получении взятки. Преступная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ по Новосибирской области.

По данным следствия, Сулима пообещал директору ООО «СпецТрансСтрой» Сергею Арапову ускоренное согласование проектов, которые строились в рамках нацпроекта «Чистая вода». Взаимен Арапов должен был погасить кредит Андрея Сулимы в размере 870 тысяч рублей. Посредником в передаче денежных средств Арапов предложил выступить Михаилу Телешову.

Суд Заключил Андрея Сулиму под стражу до 25 февраля 2025 года. Постановление не вступило в законную силу.

В отношении Михаила Телешова возбуждено уголовное дело посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере.

Напомним, Сергей Арапов был задержан в начале декабря. Арапов и его заместитель подозреваются в мошенничестве при исполнении госзаказов. В частности, речь идет о хищении 87 млн рублей бюджетных средств при строительстве объекта в рамках нацпроекта «Чистая вода» в Татарске.

Напомним, 18 ноября на заседании бюджетного комитета регионального парламента представитель МинЖКХ отметил, что объекты в рамках проекта «Чистая вода» в Татарске (199 млн руб) и Ордынском (114 млн руб) в 2025 году не будут закончены. Он сообщил, что по данным контрактам предстоит расторжение договоров с подрядчиком и объявление новых торгов. В октябре 2024 года администрация поселка Ордынское приняла решение о расторжении контракта в одностороннем порядке с ООО «СпецТрансСтрой». Из-за разрыва контракта регион должен вернуть деньги в федеральный бюджет. В отношении главы р.п. Ордынское следователи возбудили уголовное дело по факту халатности.

Ранее редакция сообщала о том, что замминистра ЖКХ Евгений Назаров оштрафован за «Чистую воду». За взятки при скважин ранее был арестован экс-министр ЖКХ Владимир Нормайкин.