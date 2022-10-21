Цены на автозапчасти выросли до 70%

Рекомендованные производителем розничные цены (РРЦ) на запчасти для автомобилей только в январе-июне 2022 г. выросли в среднем на 25,8% по сравнению с годом ранее. При этом на ряд марок стоимость корзины самых популярных деталей увеличилась почти на 70%, следует из статистики «АльфаСтрахование».

Расчет включает расходники, которые чаще всего страдают в ДТП: стекла, фары, крылья, капот, крышку багажника, бампер и решетки — для самых популярных марок и моделей автомобилей, застрахованных в компании.

Наибольший рост цен за указанный период наблюдался у брендов Suzuki, Subaru, Volvo – 67-55% соответственно.

На 30-40% выросли цены на запчасти к Audi, Mazda, Ford, Skoda, BMW, Mini, Renault, Genesis, Peugeot. Повышение до 20% включительно коснулось деталей к автомобилям марок Jeep, Toyota, Lada.

Ранее редакция сообщала о росте популярности продажи автозапчастей через интернет.