Губернатору уставом добавили сроки

Сессия Заксобрания Новосибирской области приняла ряд изменений в Устав региона. Как уже сообщалось ранее, значительная часть из них, в соответствии с федеральным законодательством, касается полномочий губернатора.
Как следует из законопроекта, теперь губернатор Новосибирской области одновременно замещает государственную должность Российской Федерации и государственную должность Новосибирской области, непосредственно возглавляет правительство Новосибирской области, входит в систему исполнительных органов и утверждает систему и структуру исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, устанавливает порядок формирования правительства области, в том числе срок полномочий его членов. Также проектом закона уточняются полномочия губернатора и правительства Новосибирской области, основания временного исполнения обязанностей губернатора и прекращения его полномочий, требования к лицам, претендующим на избрание в Законодательное Собрание Новосибирской области, к правомочности заседаний Законодательного собрания, его полномочия, вопросы законодательного регулирования, положения о порядке обнародования и вступления в силу законов Новосибирской области, положения о мировых судьях Новосибирской области, о местном самоуправлении, положения о собственности Новосибирской области.
— Исключается норма о невозможности замещения одним и тем же лицом должности губернатора Новосибирской области более двух сроков подряд и упраздняется правовой институт отзыва губернатора Новосибирской области, — сообщает глава регионального Минюста Татьяна Деркач.
Что касается самой скандальной поправки, уже заложенной в федеральное законодательство, то она в ходе сессии названа не была. Речь идет о возможностях для губернаторов делать взыскания руководителям муниципалитетов за ненадлежащее исполнение последними своих служебных обязанностей. Не исключено, что она будет внесена ко второму чтению. В частности, ранее ее в комментарии редакции анонсировали некоторые видные депутаты-единороссы.
Что касается текущей редакции законопроекта, то фракция «Единая Россия» его полностью поддерживает, у коммунистов «есть вопросы к некоторым формулировкам». Об этом в своих выступлениях сообщили руководители фракций.
Ранее редакция сообщала, как губернатор области начал реализовывать свое будущее право воздействия на глав муниципалитетов, раскритиковав работу мэрии Новосибирска за ненадлежащее содержание улиц города.
Фото правительства Новосибирской области
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