Губернатору уставом добавили сроки

Сессия Заксобрания Новосибирской области приняла ряд изменений в Устав региона. Как уже сообщалось ранее, значительная часть из них, в соответствии с федеральным законодательством, касается полномочий губернатора.

Как следует из законопроекта, теперь губернатор Новосибирской области одновременно замещает государственную должность Российской Федерации и государственную должность Новосибирской области, непосредственно возглавляет правительство Новосибирской области, входит в систему исполнительных органов и утверждает систему и структуру исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, устанавливает порядок формирования правительства области, в том числе срок полномочий его членов. Также проектом закона уточняются полномочия губернатора и правительства Новосибирской области, основания временного исполнения обязанностей губернатора и прекращения его полномочий, требования к лицам, претендующим на избрание в Законодательное Собрание Новосибирской области, к правомочности заседаний Законодательного собрания, его полномочия, вопросы законодательного регулирования, положения о порядке обнародования и вступления в силу законов Новосибирской области, положения о мировых судьях Новосибирской области, о местном самоуправлении, положения о собственности Новосибирской области.

Губернаторам «развязывают руки» е одна значимая поправка касается сроков нахождения губернатора у власти.

— Исключается норма о невозможности замещения одним и тем же лицом должности губернатора Новосибирской области более двух сроков подряд и упраздняется правовой институт отзыва губернатора Новосибирской области, — сообщает глава регионального Минюста Татьяна Деркач.

Что касается самой скандальной поправки, уже заложенной в федеральное законодательство, то она в ходе сессии названа не была. Речь идет о возможностях для губернаторов делать взыскания руководителям муниципалитетов за ненадлежащее исполнение последними своих служебных обязанностей. Не исключено, что она будет внесена ко второму чтению. В частности, ранее ее в комментарии редакции анонсировали некоторые видные депутаты-единороссы.

Что касается текущей редакции законопроекта, то фракция «Единая Россия» его полностью поддерживает, у коммунистов «есть вопросы к некоторым формулировкам». Об этом в своих выступлениях сообщили руководители фракций.

Ранее редакция сообщала, как губернатор области начал реализовывать свое будущее право воздействия на глав муниципалитетов, раскритиковав работу мэрии Новосибирска за ненадлежащее содержание улиц города.