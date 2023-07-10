Новосибирская область на пятом месте по количеству заявок на патенты

Новосибирская область заняла пятое место по числу поданных заявок на регистрацию изобретений в прошлом году. К таким выводам пришли эксперты госкорпорации ВЭБ.РФ, проведя исследования на базе Индекса качества жизни.

Исследование показало, что у Новосибирска высоких Индекс качества жизни.

— Качество образования в Новосибирске составляет почти 57 баллов, что выше средних значений по России (51,07 балла), жителей в возрасте от 25 до 64 лет с высшим образованием здесь на 6% больше, чем в среднем в других российских городах, — говорится в сообщении.

Регион уступает Москве, Санкт–Петербургу, республике Татарстан и Свердловской области.

Главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин уточнил, что 25% всех патентов в России приходится на медицину, образование, инфраструктуру и транспорт.

Отмечается, что в 2022 году общее число заявок на регистрацию патентов в России составило 27 тыс. В среднем четыре изобретателя в России регистрируют одно открытие, а на одного новатора в среднем приходится 1,8 патентов. Каждая третья заявка на патент приходит от высшего учебного заведения, каждая четвёртая — от частного бизнеса, а каждая шестая — от научно–исследовательских институтов.

Ранее редакция сообщала, что в России резко сократилось количество патентов, которые регистрируют иностранцы.