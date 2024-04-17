Новосибирская область на третьем месте по России по объемам ввода многоквартирных домов

За три месяца 2024 года в Новосибирской области построено 565,6 тыс кв метров многоквартирных домов. Регион вошел в тройку лидеров по этому показателю, уступив Санкт-Петербургу и Москве. Об этом в своем телеграм-канале сообщил независимый аналитик недвижимости Новосибирска Сергей Николаев, ссылаясь на данные Росстата.

По ИЖС регион улучшил свои позиции и поднялся с 19 строчки рейтинга на 16. За три месяца в регионе построено 325,4 тыс кв. метров ИЖС (за аналогичный период 2023 года — 119,2 тыс кв. метров).

По мнению Сергея Николаева, рост доли ИЖС в 1 квартале 2024 года, в целом по РФ, можно считать аномальным, так как по отношению к итогам 2023 года удельный вес ИЖС вырос сразу на 16,8 п.п. до 69,9%. В Новосибирской области рост доли ИЖС значительно скромнее 6,7 п.п. до 36,5%.

— Рост объемов ИЖС замедлит динамику роста цен на частные дома, которая неизбежна после повышения объемов ипотечного кредитования ИЖС в 12 раз за последние 3,5 года, — уверен эксперт.

Лидером по темпам ввода в стране стала Республика Дагестан, где ввод индивидуальных домов увеличился к 1 кварталу 2023 года в 12,8 раза, а общие объемы строительства выросли на 540%.

В целом по жилищному строительству Новосибирская область заняла 9 место (как и в прошлом году). За три месяца в регионе построено 891 тыс кв метров жилья. Это на 8,4% больше, чем в прошлом году.

Уточняется, что лидером по жилищному строительству стала Московская область — 2,7 млн квадратных метров. На втором месте оказался Татарстан — около 1,5 млн квадратных метров. Третью позицию занял Краснодарский край занял — почти 1,4 млн квадратных метров.

Напомним, Новосибирская область лидирует по количеству проданных новостроек в Сибирском федеральном округе. На регион приходится почти половина — 49% — от общего числа регистраций в 10 регионах округа.

По данным Яндекс.Недвижимости, в марте 2024 года цены на квадратный метр на вторичном рынке Новосибирска достигли 111 353 рублей. За последний год стоимость метра вторичного жилья в городе выросла на 7,6%, а с февраля по март — на 0,6%.

Разница в стоимости между новостройками и вторичным жильем в городе составляет 17,3% в пользу новостроек. Средняя стоимость метра на первичном рынке Новосибирска в марте составила 134 000 рублей.

Ранее редакция сообщала, что более 23 тысяч ипотечных сделок зарегистрировано в Новосибирской области.