Новосибирская область на третьем месте по России по объемам ввода многоквартирных домов

За три месяца 2024 года в Новосибирской области построено 565,6 тыс кв метров многоквартирных домов. Регион вошел в тройку лидеров по этому показателю, уступив Санкт-Петербургу и Москве. Об этом в своем телеграм-канале сообщил независимый аналитик недвижимости Новосибирска Сергей Николаев, ссылаясь на данные Росстата.
По мнению Сергея Николаева, рост доли ИЖС в 1 квартале 2024 года, в целом по РФ, можно считать аномальным, так как по отношению к итогам 2023 года удельный вес ИЖС вырос сразу на 16,8 п.п. до 69,9%. В Новосибирской области рост доли ИЖС значительно скромнее 6,7 п.п. до 36,5%.
— Рост объемов ИЖС замедлит динамику роста цен на частные дома, которая неизбежна после повышения объемов ипотечного кредитования ИЖС в 12 раз за последние 3,5 года, — уверен эксперт.
Лидером по темпам ввода в стране стала Республика Дагестан, где ввод индивидуальных домов увеличился к 1 кварталу 2023 года в 12,8 раза, а общие объемы строительства выросли на 540%.
Уточняется, что лидером по жилищному строительству стала Московская область — 2,7 млн квадратных метров. На втором месте оказался Татарстан — около 1,5 млн квадратных метров. Третью позицию занял Краснодарский край занял — почти 1,4 млн квадратных метров.
Напомним, Новосибирская область лидирует по количеству проданных новостроек в Сибирском федеральном округе. На регион приходится почти половина — 49% — от общего числа регистраций в 10 регионах округа.
По данным Яндекс.Недвижимости, в марте 2024 года цены на квадратный метр на вторичном рынке Новосибирска достигли 111 353 рублей. За последний год стоимость метра вторичного жилья в городе выросла на 7,6%, а с февраля по март — на 0,6%.
Разница в стоимости между новостройками и вторичным жильем в городе составляет 17,3% в пользу новостроек. Средняя стоимость метра на первичном рынке Новосибирска в марте составила 134 000 рублей.
Ранее редакция сообщала, что более 23 тысяч ипотечных сделок зарегистрировано в Новосибирской области.
Источник фото: freepik.com, автор-freepik
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