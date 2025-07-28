Рекламодателям

Новосибирцы, проживающие в Таиланде, рассказали о том, что происходит в стране

  • 28/07/2025, 16:00
Автор: Юлия Данилова
Новосибирцы, проживающие в Таиланде, рассказали о том, что происходит в стране
Тайские курорты входят в топ самых популярных направлений отдыха сибиряков

Новосибирец Сергей, проживающий на Пхукете, рассказал Infopro54, что военные действия, которые на прошлой неделе начались между Таиландом и Камбоджей, в этом регионе страны не ощущаются.

— В СМИ много новостей о конфликте, репортажи с места падения снарядов. Например, о пострадавших фермерах. Местные власти опубликовали карту с зоной возможного обстрела со стороны Камбоджи. Это примерно 120 км от границы. В эту зону заезжать не рекомендуется, но люди там живут, — пояснил он.

Российские туристы и местные жители на Пхукете, по словам собеседника редакции, ведут себя как обычно. Гостей из России меньше в последние дни не стало.

Алексей Котлов, CMP GROUP, пояснил Infopro54, что он активно передвигается по Таиланду.

— В данный момент я нахожусь в Си-Раче, потом поеду в Паттайю, затем в Бангкок и на Пхукет. Проблем не наблюдаю. История по переделу острова Ко Куд длится уже очень много лет. Обострения, похожие на тот, что сейчас происходит, наблюдаются примерно раз в 10 лет. Тайцы на это практически не реагируют. Проблем, связанных с туризмом, с недвижимостью, — нет. Как туристы жили, так и живут. Все очень сильно раздувается СМИ, — заявил Котлов.

Генеральный директор ООО «Эль-Тур» Оксана Тихонова отметила, что после появления новости о конфликте был тревожный звонок от одного туриста из Новосибирска, который думал об отказе от отдыха в Таиланде.

— Мы тщательно изучили ситуацию, посмотрели рекомендации МИД РФ, посла России в Таиланде. По мнению МИДа, все курортные зоны в Таиланде и Камбодже находятся вне зоны риска, угроз для отдыхающих нет: до Пхукета ― около 1000 км, до Паттайи — около 500 км. Напряженность между этими странами начала нарастать в мае. С тех пор туроператоры перестали организовывать на спорную территорию наземные экскурсии и в Таиланде, и в Камбодже. Сейчас для отдыхающих ключевая рекомендация — не ездить к приграничной территории, — подчеркнула Оксана Тихонова.

Светлана Фоменко, исполнительный директор «Новосибирской ассоциации туристских организаций» (НАТО), пояснила, что туристы из Новосибирска интересуются рисками отдыха в Таиланде.

— Основные туристические локации, популярные у новосибирцев, находятся в отдалении от зоны конфликта. Туроператоры внимательно следят за ситуацией в стране и дают рекомендации. Тем, кто приобрел путевки, желательно знакомиться с этой информацией. Непосредственно в стране не стоит посещать места массового скопления людей, — отметила эксперт.

По ее словам, массового отказа от путевок в Таиланд в Новосибирске нет. Кроме того, для отдыха в этой стране сейчас «низкий» сезон.

— Летом новосибирцы обычно едут отдыхать на курорты Турции. Последние годы Таиланд вышел на круглогодичный формат работы, тогда как ранее в стране «высокий» сезон был зимой. Сейчас турпрограммы в страны Юго-Восточной Азии есть, но они серьезно сокращаются по сравнению с зимой, — говорит Светлана Фоменко.

Напомним, на минувшей неделе в популярных у российских туристов Таиланде и Камбодже начались бои. Как сообщали федеральные и международные СМИ, сначала столкновения происходили на севере, затем боевые действия начались в провинциях Трат и Чантхабури ― всего в 200 км от Бангкока и 150 км от курорта Паттайи. 28 июля лидеры Таиланда и Камбоджи планировали провести переговоры в Малайзии

За 2024 год в Таиланд съездили 136 тысяч новосибирцев. Для сравнения: из Иркутска турпоток в эту страну составил около 170 тысяч человек, сообщал директор Регионального информационно-аналитического центра STI, член правления НАТО Виталий Наумов. По данным поисковика туров «Турвизор», средний чек отдыха в Таиланде в 2024 году был 233 306 рублей.

Сергей Михайлов, руководитель комитета по туризму регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ», заместитель директора ООО «Сиеста Центр», также отмечал, что Таиланд для новосибирцев становится премиальным направлением.

Ранее редакция сообщала, что весной 2025 года некоторые города Таиланда пострадали от землетрясения. Эпицентр его находился в Мьянме, недалеко от города Мандалай. Магнитуда самого сильного толчка составляла 7,7 баллов.

Фото Infopro54, автор: Мария Гарифуллина.

606

Рубрики : Общество Бизнес Туризм

Регионы: туризм Отдых в Таиланде

Теги : Таиланд Сибирь Новосибирск Камбоджи


Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Новосибирск vs Красноярск: зачем сравнивать города и какая от этого может быть польза

Новосибирск vs Красноярск: зачем сравнивать города и какая от этого может быть польза

На вопросы, которые задают жители двух крупнейших сибирских городов, отвечает кандидат архитектуры, доцент НГАСУ Анна Наволоцкая
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
«Другого пути нет»: Новосибирская область продолжает сокращать поголовье коров из-за лейкоза
28/07/25 16:30
Бизнес Общество Экономика
Новосибирцы, проживающие в Таиланде, рассказали о том, что происходит в стране
28/07/25 16:00
Бизнес Общество Туризм
Самые затапливаемые улицы Новосибирска назвали в Единой диспетчерской службе
28/07/25 15:00
Город
«Всплывшее» кладбище под Новосибирском оказалось федеральной собственностью
28/07/25 14:30
Общество
Новосибирск vs Красноярск: зачем сравнивать города и какая от этого может быть польза
28/07/25 14:00
Бизнес Власть Общество Туризм
Новосибирская область наращивает мощности реабилитации: особое внимание участникам СВО
28/07/25 13:45
Власть
«Утечка мозгов» из Новосибирской области резко сократилась
28/07/25 13:00
Бизнес Общество Экономика
CITATUM: архитектурный код нового Новосибирска
28/07/25 12:53
Недвижимость
Снижение ключевой ставки может простимулировать спрос на розничные кредиты
28/07/25 12:37
Финансы
Новосибирский девелопер выходит на рынок недвижимости Дальнего Востока
28/07/25 12:00
Бизнес Недвижимость
«Дизайнер» мебели отправилась в колонию за мошенничество в Новосибирске
28/07/25 11:00
Право&Порядок
Почти 150 тысяч новосибирцев работают в торговле
28/07/25 10:20
Бизнес Экономика
В Новосибирске будут подвозить в школы учеников начальных классов
28/07/25 9:00
Власть Образование Общество
Ремонт лестницы у «Речного вокзала» обойдётся Новосибирску в 1,6 млн рублей
27/07/25 18:00
Власть Город Общество
Вернуть советский режим продажи алкоголя предложили в Общественной палате РФ
27/07/25 16:00
Общество
До +33 градусов: экстремальную жару пообещали синоптики жителям Новосибирска
27/07/25 14:00
Общество
В Новосибирске ликвидировали блошиный рынок на трамвайном кольце ГБШ
27/07/25 12:00
Общество Право&Порядок
«Что мне дали русские?»: блогера, выступившего против русофобов, арестовали в Казахстане
27/07/25 10:00
Общество Политика
Правило «золотого часа»: новосибирцам рассказали, что делать, если мошенники добрались до личных данных
26/07/25 19:00
Общество
Суд возобновил производство по делу о сносе кафе «Шарик» в Новосибирске
26/07/25 17:00
Бизнес
Популярное
Агроном Шубина рассказала, какие работы следует провести дачникам в конце июля
25/07/25 15:00
Новосибирцам рассказали, как часто бывают сбои интернета в аптеках
24/07/25 17:00
Стали известны подробности нападения на подростков под Новосибирском
16/07/25 14:00
Признаки бронхиальной астмы назвали медики Новосибирска
11/07/25 17:00
О причинах появления крапивницы рассказала медик из Новосибирска
10/07/25 13:30
Жители дома в центре Новосибирска два дня сидят без света
30/06/25 18:30
Новости компаний
Новосибирский стройкомплекс получил мощное электроснабжение
24/07/25 11:15
Банк Уралсиб выпустил клиенту экспресс-гарантию на платформе ВБЦ всего за 20 минут
22/07/25 9:08
Банк Уралсиб предлагает инновационные платёжные терминалы для торгового эквайринга
16/07/25 10:32
Новосибирские энергетики обновили около 700 опор ЛЭП за полгода
15/07/25 12:45
Уралсиб вошел в Топ-10 самых инновационных банков России
14/07/25 9:00
Банк Уралсиб увеличил автокредитный портфель на 43%
11/07/25 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Июль 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
Понятно