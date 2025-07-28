Новосибирцы, проживающие в Таиланде, рассказали о том, что происходит в стране

Новосибирец Сергей, проживающий на Пхукете, рассказал Infopro54, что военные действия, которые на прошлой неделе начались между Таиландом и Камбоджей, в этом регионе страны не ощущаются.

— В СМИ много новостей о конфликте, репортажи с места падения снарядов. Например, о пострадавших фермерах. Местные власти опубликовали карту с зоной возможного обстрела со стороны Камбоджи. Это примерно 120 км от границы. В эту зону заезжать не рекомендуется, но люди там живут, — пояснил он.

Российские туристы и местные жители на Пхукете, по словам собеседника редакции, ведут себя как обычно. Гостей из России меньше в последние дни не стало.

Алексей Котлов, CMP GROUP, пояснил Infopro54, что он активно передвигается по Таиланду.

— В данный момент я нахожусь в Си-Раче, потом поеду в Паттайю, затем в Бангкок и на Пхукет. Проблем не наблюдаю. История по переделу острова Ко Куд длится уже очень много лет. Обострения, похожие на тот, что сейчас происходит, наблюдаются примерно раз в 10 лет. Тайцы на это практически не реагируют. Проблем, связанных с туризмом, с недвижимостью, — нет. Как туристы жили, так и живут. Все очень сильно раздувается СМИ, — заявил Котлов.

Генеральный директор ООО «Эль-Тур» Оксана Тихонова отметила, что после появления новости о конфликте был тревожный звонок от одного туриста из Новосибирска, который думал об отказе от отдыха в Таиланде.

— Мы тщательно изучили ситуацию, посмотрели рекомендации МИД РФ, посла России в Таиланде. По мнению МИДа, все курортные зоны в Таиланде и Камбодже находятся вне зоны риска, угроз для отдыхающих нет: до Пхукета ― около 1000 км, до Паттайи — около 500 км. Напряженность между этими странами начала нарастать в мае. С тех пор туроператоры перестали организовывать на спорную территорию наземные экскурсии и в Таиланде, и в Камбодже. Сейчас для отдыхающих ключевая рекомендация — не ездить к приграничной территории, — подчеркнула Оксана Тихонова.

Светлана Фоменко, исполнительный директор «Новосибирской ассоциации туристских организаций» (НАТО), пояснила, что туристы из Новосибирска интересуются рисками отдыха в Таиланде.

— Основные туристические локации, популярные у новосибирцев, находятся в отдалении от зоны конфликта. Туроператоры внимательно следят за ситуацией в стране и дают рекомендации. Тем, кто приобрел путевки, желательно знакомиться с этой информацией. Непосредственно в стране не стоит посещать места массового скопления людей, — отметила эксперт.

По ее словам, массового отказа от путевок в Таиланд в Новосибирске нет. Кроме того, для отдыха в этой стране сейчас «низкий» сезон.

— Летом новосибирцы обычно едут отдыхать на курорты Турции. Последние годы Таиланд вышел на круглогодичный формат работы, тогда как ранее в стране «высокий» сезон был зимой. Сейчас турпрограммы в страны Юго-Восточной Азии есть, но они серьезно сокращаются по сравнению с зимой, — говорит Светлана Фоменко.

Напомним, на минувшей неделе в популярных у российских туристов Таиланде и Камбодже начались бои. Как сообщали федеральные и международные СМИ, сначала столкновения происходили на севере, затем боевые действия начались в провинциях Трат и Чантхабури ― всего в 200 км от Бангкока и 150 км от курорта Паттайи. 28 июля лидеры Таиланда и Камбоджи планировали провести переговоры в Малайзии

За 2024 год в Таиланд съездили 136 тысяч новосибирцев. Для сравнения: из Иркутска турпоток в эту страну составил около 170 тысяч человек, сообщал директор Регионального информационно-аналитического центра STI, член правления НАТО Виталий Наумов. По данным поисковика туров «Турвизор», средний чек отдыха в Таиланде в 2024 году был 233 306 рублей.

Сергей Михайлов, руководитель комитета по туризму регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ», заместитель директора ООО «Сиеста Центр», также отмечал, что Таиланд для новосибирцев становится премиальным направлением.

Ранее редакция сообщала, что весной 2025 года некоторые города Таиланда пострадали от землетрясения. Эпицентр его находился в Мьянме, недалеко от города Мандалай. Магнитуда самого сильного толчка составляла 7,7 баллов.