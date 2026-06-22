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Общество

Качество воздуха в Новосибирске ухудшилось

Автор: Артем Рязанов

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Жители города жалуются на дымку, появившуюся ещё на прошлой неделе, которую связывают с пожарами в Красноярском крае

Рано утром 22 июня в областном центре произошло значительное ухудшение качества воздуха. По информации от AccuWeather, индекс загрязнения воздуха достиг 166, что классифицируется как «крайне вредный». Основной причиной стало увеличение содержания взвешенных частиц PM2,5 до 69 микрограмммов на кубический метр. Эти мельчайшие частицы размером менее 2,5 микрометров способны проникать в лёгкие и кровеносную систему.

Концентрация частиц PM10 в воздухе превысила норму, достигнув 100 микрограмммов на кубический метр и получив индекс 112, что классифицируется как «вредный» уровень. Эти частицы оседают в дыхательных путях, вызывая раздражение, кашель и обострение астмы. В воздухе в городе также обнаружен диоксид азота с показателем 51 балл и концентрацией 28 микрограмммов на кубический метр. Жители города жалуются на дымку, появившуюся ещё на прошлой неделе, которую связывают с пожарами в Красноярском крае.

Стоит отметить, что площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки выросла почти на 6 000 га и превысила 173 692,7 га, сообщает Лесопожарный центр региона. Угрозы населенным пунктам нет. Всего в тушении участвуют 1 478 человек и 22 единицы техники. Большинство пожаров возникло из-за сухих гроз, а поврежденные сибирским шелкопрядом леса способствовали их быстрому распространению. 20 июня из Иркутской базы направлены 40 пожарных. С 22 по 24 июня на севере региона ожидается жара до +32°C, туман и мгла.

Специалисты «Западно-Сибирского УГМС» пока не прогнозируют улучшения обстановки с загрязнением воздуха в Новосибирске. Врачи советуют людям с повышенной чувствительностью сократить пребывание на улице и закрыть окна.

Ожидается, что погода изменится с переменой направления ветра или после выпадения осадков.

Ранее редакция сообщала о том, чем дышали новосибирцы весной.

Источник фото: Марии Гарифуллиной / Infopro54

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Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирская область

Теги : загрязнение воздуха

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Полис ОСАГО подешевел в Новосибирске

Минпромторг Новосибирской области пожаловался в УФАС на рост цен на топливо

Автор: Артем Рязанов

На оперативном совещании в правительстве Новосибирской области министр сельского хозяйства Андрей Михайлов и исполняющий обязанности главы Минпромторга Денис Рягузов отчитались о стабильных запасах топлива в регионе.  Они заверили, что дефицита горюче-смазочных материалов нет ни на предприятиях агропромышленного комплекса, ни на АЗС Новосибирской области.

— Минпромторг в ежедневном режиме, включая выходные дни, мониторит ситуацию с топливом. Мы видим повышение оптовых цен — связано это с ценами на бирже. Обратились в ФАС по этому поводу, но в целом по запасам, по работе заправок проблем нет. Заправки работают стабильно, запасов топлива такие же, как и в предыдущие периоды, ничем не отличаются, — доложил и.о. главы Минпромторга Денис Рягузов.

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Материнская скорбь в камне: Монумент Славы стал одним из ярчайших образцов монументального искусства Сибири

22 июня — трагическая дата в истории нашей страны. В этот день 85 лет назад началась Великая Отечественная война — самая страшная в истории человечества. Она продолжалась 1418 дней, унесла 27 миллионов жизней и завершилась полным разгромом гитлеровской Германии. Из Новосибирской области на войну ушли более 650 тысяч человек.

Есть памятники, которые невозможно воспринимать только как произведения искусства. Они выходят за пределы эстетики и становятся частью внутреннего опыта — личного, исторического, почти физического. Именно таковы советские мемориалы, посвящённые матери. Среди них — Монумент Славы в самом центре Ленинского района.

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Приемная кампания стартовала в вузах Новосибирска

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирской области, как и по всей России, 20 июня официально стартовала приемная кампания в высшие учебные заведения. В этом году абитуриенты смогут претендовать на более чем 13,6 тысячи бюджетных мест в вузах и колледжах региона, а сам процесс поступления претерпел ряд значительных изменений. Нововведения коснулись правил подачи документов, целевого набора и даже ввели понятие «день тишины».

Подать документы теперь можно только тремя способами: через портал «Госуслуги», лично в приемной комиссии или по почте. Прием через собственные онлайн-системы вузов в этом году отменен. Для поступления потребуется стандартный пакет, включающий паспорт, документ об образовании и согласие на обработку персональных данных. Абитуриенты имеют право подать заявления в пять университетов, выбрав в каждом до пяти направлений подготовки.

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Стол для комиссии на защите диплома: выпускники вузов Новосибирска спорят, нужно ли соблюдать традиции

Автор: Артем Рязанов

В соцсетях российские выпускники жалуются на траты ради «задобривания» комиссии на защите дипломов. Суммы и формат «фуршета» в вузах разные. В НГТУ студенты скидываются примерно по 300 рублей — покупают воду, фрукты, орехи, иногда цветы; в группе из 18 человек расходы получаются умеренными. В НГПУ по традиции ставят тортики, чтобы после защиты комиссия могла попить чай, — это делают добровольно.

Как отмечает Горсайт, во многих вузах ограничиваются минимумом. В СИУ РАНХиГС студентам прямо сказали, что требовать угощения незаконно; в итоге купили пиццу (в том числе для себя) и поставили на стол воду. В НГУ преподавателей предупредили, чтобы студенты не устраивали застолье — это могут расценить как взятку; ограничились букетами и водой (даже газированной — на это никто не возмутился).

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Футбольный клуб «Сибирь» проиграл «Велесу» в двух переходных матчах

Автор: Артем Рязанов

21 июня команды «Сибирь» и «Велес» провели ответный стыковой матч за право участвовать в Лиге Пари. После проигрыша в первом матче со счётом 1:4 «Сибирь» должна была одержать победу с разницей не менее чем в три мяча.

В первом матче, который прошёл 17 июня в Домодедово, «Велес» одержал уверенную победу над командой из Новосибирска со счётом 4:1. Сибирякам нужно было отыгрывать три гола. До перерыва хозяева поля дважды поразили ворота соперника: на 10-й минуте Антон Кобялко точно пробил с близкого расстояния, а в конце первого тайма он же головой отправил мяч в сетку.

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Доктор Костюченко назвала главные ошибки грибников в лесу

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирской области скоро начнется сезон сбора дикоросов. Леса манят горожан обилием грибов и ягод, однако каждый год спасатели фиксируют десятки случаев, когда привычная прогулка превращается в чрезвычайное происшествие. По словам врача-эксперта, профессора кафедры медицины катастроф Пироговского университета Марины Костюченко, главная беда в лесу — это не дикие звери и не отсутствие еды, а переоценка собственных сил и неправильно подобранный гардероб.

Многие новосибирцы, выезжая на природу, предпочитают одежду защитных и темных тонов, считая ее практичной. Однако с точки зрения безопасности это грубая ошибка. Спасателям крайне сложно заметить человека в камуфляже среди сухой травы или вечернего леса.

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