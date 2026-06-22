Качество воздуха в Новосибирске ухудшилось

Рано утром 22 июня в областном центре произошло значительное ухудшение качества воздуха. По информации от AccuWeather, индекс загрязнения воздуха достиг 166, что классифицируется как «крайне вредный». Основной причиной стало увеличение содержания взвешенных частиц PM2,5 до 69 микрограмммов на кубический метр. Эти мельчайшие частицы размером менее 2,5 микрометров способны проникать в лёгкие и кровеносную систему.

Концентрация частиц PM10 в воздухе превысила норму, достигнув 100 микрограмммов на кубический метр и получив индекс 112, что классифицируется как «вредный» уровень. Эти частицы оседают в дыхательных путях, вызывая раздражение, кашель и обострение астмы. В воздухе в городе также обнаружен диоксид азота с показателем 51 балл и концентрацией 28 микрограмммов на кубический метр. Жители города жалуются на дымку, появившуюся ещё на прошлой неделе, которую связывают с пожарами в Красноярском крае.

Стоит отметить, что площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки выросла почти на 6 000 га и превысила 173 692,7 га, сообщает Лесопожарный центр региона. Угрозы населенным пунктам нет. Всего в тушении участвуют 1 478 человек и 22 единицы техники. Большинство пожаров возникло из-за сухих гроз, а поврежденные сибирским шелкопрядом леса способствовали их быстрому распространению. 20 июня из Иркутской базы направлены 40 пожарных. С 22 по 24 июня на севере региона ожидается жара до +32°C, туман и мгла.

Специалисты «Западно-Сибирского УГМС» пока не прогнозируют улучшения обстановки с загрязнением воздуха в Новосибирске. Врачи советуют людям с повышенной чувствительностью сократить пребывание на улице и закрыть окна.

Ожидается, что погода изменится с переменой направления ветра или после выпадения осадков.

Ранее редакция сообщала о том, чем дышали новосибирцы весной.