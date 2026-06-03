Виноват автотранспорт: эксперты объяснили с чем связан резкий рост выбросов в Новосибирске

Предприятия почти ни при чем

По итогам 2025 года общий объем загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферу в Новосибирской области, увеличился на 67% или на 189 тысяч тонн, достигнув 469,8 тысячи тонн. Как сообщили в ответ на запрос редакции Infopro54 в аналитической службе аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, выбросы предприятий выросли лишь на 8% (+15,5 тысячи тонн), а эмиссия железнодорожного транспорта осталась практически на уровне предыдущего года.

— Рост выбросов в регионе практически полностью обеспечил автомобильный транспорт: рост на 173,5 тысячи тонн или на 196%, то есть более 90% совокупного прироста выбросов в регионе, — пояснили эксперты компании.

Аналитики FinExpertiza заявили, что в статистике учитываются не только легковые автомобили, но и грузовой транспорт.

— Одной из возможных причин может быть увеличение транспортно-логистической активности в регионе. Более точные выводы ограничены отсутствием детализированных данных о структуре транспортных выбросов, — говорится в ответе, полученном редакцией.

В качестве подтверждения своих слов, аналитики компании ссылаются на данные правительства Новосибирской области о том, что к 1 апреля 2026 года доля сферы транспорта и логистики в валовом региональном продукте региона достигла 11%, превысив показатель 2025 года (10,9%). В 2025 году инвестиции в Новосибирской области по виду экономической деятельности «Транспортировка и хранение» составили почти 62 млрд рублей. Также наблюдается рост доли мультимодальных перевозок, сочетающих железнодорожный и автомобильный транспорт, в общем объеме наземных грузоперевозок.

Легковой парк сокращается

Стоит отметить, что, по данным МВД, опубликованным в Единой межведомственной информационно-статистической системе (fedstat.ru), в 2025 году в Новосибирской области были зарегистрированы 862 063 легковых автомобилей, годом ранее — 1 067 038. То есть за год парк легковых авто в регионе уменьшился.

— В 2025 году в структуре парка усилилось расслоение: часть индустриальных регионов Урала и Поволжья показала сокращение за год на фоне заметного прироста в Татарстане, Краснодарском крае, ряде восточных субъектов и Московской области. Совокупно это отражает перераспределение автопарка в сторону пригородных зон, быстрорастущих регионов с высоким вводом жилья и миграционным притоком, а также периферий с низкой базой, где сохраняются двузначные темпы прироста, — комментировали эксперты ресурса Statbase.

Эксперты новосибирского авторынка не исключают, что сокращение парка в Новосибирской области могло быть связано с его старением, а также недоступностью автокредитования.

По данным УФНС, в 2025 году транспортный налог начислили 742 572 гражданам, годом ранее — 736 430. При этом свыше 70 260 новосибирцев имеют в собственности более одной машины. Максимальное количество транспортных средств, зарегистрированных на одного жителя Новосибирска, составляет 190.

В тоже время собеседники редакции отмечают, что в городе постоянно возникают пробки до 10 баллов, а именно в пробках от автомобилей идут основных выбросы. С марта 2026 года степень загрязнения атмосферы в Новосибирске в официальном доступе не публикуется.

Странный скачек

Еще более странная ситуация с грузовым автотранспортом. По данным статистики МВД, в регионе по итогам 2025 года зарегистрированы 490 766 грузовых машин (второе место в России). Для сравнения, в 2024 году — 143 767, то есть рост за год составляет 241%. Такую динамику эксперты сервиса Statbase ранее объясняли масштабным изменением в методологии учета транспортных средств.

— Структура распределения грузового парка в целом по стране с 2008 по 2025 годы сместилась в пользу крупнейших агломераций и логистических узлов: Москвы, Новосибирской области, Санкт-Петербурга и Татарстана. На периферии и в северных ресурсных регионах заметна разнонаправленность: часть территорий сокращает парк или растет медленнее из-за демографии и перерегистраций, тогда как юг и восток наращивают грузовой автотранспорт вслед за строительством и добычей. 2025 год принес резкий прирост в ряде центров, усилив концентрацию перевозочных мощностей и закрепив лидерство субъектов с развитой экономикой и транзитной ролью, — говорилось в обзоре ресурса.

Опрошенные редакцией представители новосибирских перевозчиков удивились такому росту парка.

— Мы не знаем, с чем связана такая динамика. У наших перевозчиков парк только сокращается, — пояснили редакции.

Депутат регионального парламента, председатель транспортного комитета Валерий Ильенко также не видит такого роста. По его словам, это было бы заметно в транспортном налоге, а его показатели за 2025 год изменились незначительно.

Президент Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири (СТЭЛС), член Общественного совета Минтранса России Сергей Максимов напоминает, что ранее Новосибирскстат часто приводил данные о грузовом парке по региону без учета малых предприятий и ИП. Между тем в Новосибирской области в сфере грузоперевозок львиную долю занимают именно эти категории предпринимателей. Он не исключает, что эти данные теперь появились в статистике.

— С другой стороны, сейчас идет процесс, когда компании и предприниматели, которые ранее брали технику в лизинг, от нее отказываются. В результате лизинговые грузовики возвращаются к лизингодателям. Новосибирск является местом концентрации головных офисов таких компаний. Фактически автомобили перемещаются в регион, но они не работающие, а просто стоят на стоянках и ждут новых собственников. Кроме того, растет количество техники, которая вышла из строя из-за технических неполадок, но не снята с регистрации. Работающий парк в области действительно сокращается, — рассуждает собеседник редакции.

Сергей Максимов также подчеркивает, что грузовые автомобили, зарегистрированные в области, работают по всей стране.

— Поэтому о резком росте выбросов от этой категории автомобилей именно на территории региона я бы говорить не стал, — поясняет он.

Что касается железнодорожного транспорта, то, по словам президента СТЭЛС, именно он вносит самый большой вклад в рост грузооборота в регионе, так как в области много точек, куда можно доставлять товар по железной дороге, минуя автомобильные перевозки. При этом вся железнодорожная магистраль электрифицирована, и на ней работают электровозы, то есть выбросов от нее нет, и она считается экологически безопасным видом транспорта.

Ранее редакция сообщала о том, что новую площадку для размещения машин-подснежников выбрали в Новосибирске. С осени прошлого года брошенные автомобили с улиц города не вывозятся, так как емкость первого земельного участка исчерпана.