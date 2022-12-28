Новосибирская область сдала позиции в рейтинге развития конкуренции

Минэкономразвития России представило окончательные итоги рейтинга эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по развитию конкуренции на товарных рынках за 2021 год.
Новосибирская область в нем заняла 36 место, набрав 76,4%. В 2020 году регион занимал в аналогичном рейтинге 24 место.
В первую пятерку лидеров вошли Магаданская, Московская области, Москва, Свердловская область и Республика Татарстан. Аутсайдеры рейтинга — Брянская, Иркутская, Калужская области, Камчатский край, республики Адыгея, Ингушетия и Карелия.
Что касается федеральных округов, то лидирующие позиции в 2021 году занимает Приволжский федеральный округ с итоговым общим средним значением по федеральному округу по реализации Стандарта в 77,0 % (в 2020 году — Центральный федеральный округ с 76,80 %). Сибирский федеральный округ на пятом месте с показателем 72,52%.
Рейтинг регионов СФО по уровню содействия развитию конкуренции в 2021 году
|Сибирский федеральный округ
|Комментарии
|Наименование субъекта Российской федерации
|Итоговое значение (%)
|Регионы-лидеры
|Томская область
|83,16
|Омская область
|83,04
|Необходимо взаимодействие, с целью изучения их опыта, с регионами-лидерами из своей Группы Рейтинга
|Кемеровская область
|78,72
|Новосибирская область
|76,44
|Республика Тыва
|73,94
|Республика Хакасия
|73,12
|Необходимо взаимодействие, с целью изучения их опыта, с регионами-лидерами из своего ФО
|Алтайский край
|70,99
|Красноярский край
|66,80
|Республика Алтай
|46,42
|Иркутская область
|0,00
|Среднее значение по федеральному округу
|72,52
По мнению опрошенных, наиболее частыми административными барьерами для ведения текущей деятельности или открытия нового бизнеса являются: высокие налоги, нестабильность российского законодательства, давление со стороны органов власти, сложность получения доступа к земельным участкам, коррупция (взятки, преференции отдельным участникам, необходимость установления отношений с органами власти), сложность получения лицензий, дискриминационные условия доступа на основной для бизнеса товарный рынок.
— Наличие непреодолимых административных барьеров отмечается на рынках теплоснабжения, легкой промышленности, перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам, сбор и транспортировке твердых коммунальных отходов, деревообработки и производства изделий из дерева, строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства, услуг среднего профессионального образования, племенного животноводства, услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами, жилищного строительства, вылова водных биоресурсов, — говорится в докладе.
Отмечается, что с 2023 года подходы к деятельности по развитию конкуренции и ее оценке будут значительно изменены. Разработана новая концепция реализации стандарта и оценки конкуренции. Первостепенной становится количественная оценка, то есть будут оценивать не усилия, не деятельность по содействию развитию конкуренции, а результат. Новый метод по работе с автоматизацией сбора данных будут вести по 9 товарным рынкам: аптеки, фитнес и медицинские услуги, торговля моторным топливом (АЗС), общепит, гостиницы, туроператоры, кинотеатры и торговля продовольствием. В 2024 году будут добавлены еще 4 товарных рынка.
Ранее редакция рассказывала о том, что аудиторы раскритиковали результаты предоставления инвесторам участков без торгов.
Фото: pixabay.com — ulleo
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