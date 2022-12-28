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Новосибирская область сдала позиции в рейтинге развития конкуренции

  • 28/12/2022, 18:14
рейтинг развития конкуренции
Регион занял 36 место. Впрочем, это данные по итогам 2021 года.

Минэкономразвития России представило окончательные итоги рейтинга эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по развитию конкуренции на товарных рынках за 2021 год.

Новосибирская область в нем заняла 36 место, набрав 76,4%. В 2020 году регион занимал в аналогичном рейтинге 24 место.

В первую пятерку лидеров вошли Магаданская, Московская области, Москва, Свердловская область и Республика Татарстан. Аутсайдеры рейтинга — Брянская, Иркутская, Калужская области, Камчатский край, республики Адыгея, Ингушетия и Карелия.

Что касается федеральных округов, то лидирующие позиции в 2021 году занимает Приволжский федеральный округ с итоговым общим средним значением по федеральному округу по реализации Стандарта в 77,0 % (в 2020 году — Центральный федеральный округ с 76,80 %). Сибирский федеральный округ на пятом месте с показателем 72,52%.

Рейтинг регионов СФО по уровню содействия развитию конкуренции в 2021 году

Сибирский федеральный округ
Комментарии Наименование субъекта Российской федерации Итоговое значение (%)
Регионы-лидеры Томская область 83,16
Омская область 83,04
Необходимо взаимодействие, с целью изучения их опыта, с регионами-лидерами из своей Группы Рейтинга Кемеровская область 78,72
Новосибирская область 76,44
Республика Тыва 73,94
Республика Хакасия 73,12
Необходимо взаимодействие, с целью изучения их опыта, с регионами-лидерами из своего ФО Алтайский край 70,99
Красноярский край 66,80
Республика Алтай 46,42
Иркутская область 0,00
Среднее значение по федеральному округу 72,52

По мнению опрошенных, наиболее частыми административными барьерами для ведения текущей деятельности или открытия нового бизнеса являются: высокие налоги, нестабильность российского законодательства, давление со стороны органов власти, сложность получения доступа к земельным участкам, коррупция (взятки, преференции отдельным участникам, необходимость установления отношений с органами власти), сложность получения лицензий, дискриминационные условия доступа на основной для бизнеса товарный рынок.

— Наличие непреодолимых административных барьеров отмечается на рынках теплоснабжения, легкой промышленности, перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам, сбор и транспортировке твердых коммунальных отходов, деревообработки и производства изделий из дерева, строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства, услуг среднего профессионального образования, племенного животноводства, услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами, жилищного строительства, вылова водных биоресурсов, — говорится в докладе.

социально-экономическое развитие

«Мы находимся в начале достаточно серьезного социально-экономического мирового кризиса»

Мероприятия по реализации стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации осуществляются в регионах с 2019 года. Стандартом определены 41 товарный рынок и минимальные значения ключевых показателей развития конкуренции на указанных рынках, которые субъекты РФ должны были достигнуть к 1 января 2022 года.

Отмечается, что с 2023 года подходы к деятельности по развитию конкуренции и ее оценке будут значительно изменены. Разработана новая концепция реализации стандарта и оценки конкуренции. Первостепенной становится количественная оценка, то есть будут оценивать не усилия, не деятельность по содействию развитию конкуренции, а результат. Новый метод по работе с автоматизацией сбора данных будут вести по 9 товарным рынкам: аптеки, фитнес и медицинские услуги, торговля моторным топливом (АЗС), общепит, гостиницы, туроператоры, кинотеатры и торговля продовольствием. В 2024 году будут добавлены еще 4 товарных рынка.

Ранее редакция рассказывала о том, что аудиторы раскритиковали результаты предоставления инвесторам участков без торгов.

Фото: pixabay.com — ulleo

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Рубрики : Экономика Власть Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирская область

Теги : рейтинг конкуренция исполнительная власть


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