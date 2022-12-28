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Удорожание стройматериалов добавило в дорожные контракты 2022 года 126 млн рублей

  • 28/12/2022, 18:12
Автор:
ремонт дорог
Если не считать повышение стоимости строительства четвертого моста через Обь.

— Удорожание стройматериалов сказалось на дорожной отрасли. Подорожал битум, инертные материалы, логистика — подорожали услуги по аренде полувагонов, доставка автотранспортом. В каждом конкретном случае подрядчики отрабатывали пакет документов и предоставляли заказчикам. За 2022 год в Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области поступили 22 таких уведомления, — сообщил на пресс-конференции министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский.

По его словам, каждое уведомление рассматривалось с привлечением вневедомственной экспертизы. В итоге с подрядчиками были подписаны допсоглашения на 126 млн рублей.

— Процентное соотношение удорожания по контрактам было разное — от 5 до 20%. Если перевести на сумму, затраченную в целом на дорожные работы в регионе в 2022 году (18,5 млрд рублей), то это — 0,7%, — уточнил министр.

строительство четвертого моста через Обь

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Между тем в этой сумме явно не учитывается удорожание по проекту строительства четвертого моста через Обь. На этой неделе стало известно, что проект подорожал на 7,2 млрд рублей — до 44,7 млрд. Ранее он стоил 37,1 млрд рублей, из них 26,2 млрд составляли средства федерального бюджета. То есть удорожание составило 20%.

— Дополнительные средства из бюджета выделяются из-за того, что произошло удорожание стройки, — пояснил Анатолий Костылевский. — Концессионер прошел повторную экспертизу, предоставил подтверждающие документы об удорожании. При этом удорожание компенсируется за счет федерального бюджета — 7,3 млрд, и 270 млн вкладывает концессионер из своих собственных средств. Задача — ввести объект до конца 2023 года.

 

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что в Новосибирске разрушается Димитровский мост после капремонта за 247 млн рублей. 

Фото пресс-службы ТУАД

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Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Четвертый мост цены на стройматериалы удорожание контрактов Ремонт дорог


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