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Топ — 5 политических трендов в Новосибирской области

  • 29/12/2022, 18:19
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Топ-5 политических трендов в Новосибирской области
Наиболее резонансные события 2022 года.

Мобилизационные

Несомненно, в наибольшей степени на политическую жизнь Новосибирской области, как и других российских регионов, повлияли события вокруг спецоперации России на Донбассе и Украине, которая началась в конце февраля, а также частичная мобилизация в сентябре.

добровольческий батальон

В Новосибирске продолжается «депутатский» набор на спецоперацию

С начала этих событий политбомонд области максимально поляризовался. Его «официальная» часть в лице руководства области и областного центра, а также парламентских партий изначально выступила в поддержку спецоперации и связанными с ней последующими решениями, например организации социальной и материальной помощи военнослужащим и их семьям. Несколько представителей областного и городского депкорпусов заявили о готовности участвовать в спецоперации добровольцами. Однако пока все они продолжают оставаться в Новосибирске. В конце года о желании добровольцем поехать в зону спецоперации сообщил депутат Госдумы от Новосибирской области Дмитрий Савельев.

Что касается «неофициальной» части в лице либеральных политиков и общественников, то изначально они выступили против действий федеральных властей — от критики в выступлениях и стримах в соцсетях до попыток организации несанкционированных протестных акций. Наиболее радикально настроенные, что называется, «топили» в поддержку правящего на Украине режима. Впоследствии попытки «уличной» активности сошли на нет. Кто смог, уехал за пределы России и, будучи уже за границей, продолжает вещать в том же духе. Вторые продолжали антиправительственную риторику на родине до тех пор, пока не нарвались на неприятности с правоохранительными органами. Наиболее показательна история депутата горсовета Хельги Пироговой, в отношении которой в настоящее время расследуется уголовное дело после скандального поста о российских военнослужащих, размещенного депутатом в соцсети. После возбуждения дела Пирогова покинула Россию и, по информации областной прокуратуры, сейчас находится в межгосударственном розыске.

Что касается оставшихся депутатов-коалиционеров — Антона Картавина и Светланы Каверзиной, то можно сказать, что они большей частью сконцентрировались на вопросах жизни города, нежели федеральной повестке. Однако пикировки с представителями партий власти на фоне международной риторики у них продолжаются до сих пор.

Следственно-прокурорские

Во второй половине 2022 года стало заметно особое внимание к Новосибирску со стороны председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Причем поводы носили не только уголовный характер, как, к примеру, пост уже упомянутой Хельги Пироговой или законность сделки по продаже земельного участка на ул. Демакова. Речь даже шла о, казалось бы, более приземленных вещах, вроде бездействия предприятия, «завязанного» на санзоне вокруг «Хилокского треугольника», или недальновидности ответственных лиц, едва было не закрывших портреты героев торговыми объектами в переходе метрополитена. Последний пример — стела, посвященная 45-летию Победы в Великой Отечественной войне. Напомним, что городские власти ее демонтировали на реставрацию, однако с возможной последующей установкой в другом месте. После вмешательства Следственного комитета стела была возвращена на место. Но история на этом не закончилась — в ряде новосибирских СМИ и телеграмм-каналах, со ссылкой на собственные источники, появилась информация о якобы привлечении по факту демонтажа к уголовной ответственности главы Центрального округа Сергея Канунникова. Подтвердить эту информацию редакции не удалось ни лично у чиновника, ни у источников в его окружении. Однако к этому моменту уже гуляла версия, что возбуждение дела, что называется, «задним числом» может иметь политическую подоплеку.

В самом СК в ответ на запрос редакции, чем продиктован такой интерес Александра Бастрыкина к Новосибирску и как город выглядит в этом плане на общем фоне в стране, ответить отказались.

— Вопросы, связанные с правовой статистикой, находятся в ведении Генеральной прокуратуры РФ, говорится в коротком ответе ведомства. Предметом внимания руководства СК РФ становятся происшествия, а также обращения граждан и организаций о совершении преступлений во всех субъектах РФ.

субсидии на жильё

Продажа дома с недоделками многодетной семье привлекла внимание следствия

Как сообщил в ответ на запрос редакции в Генпрокуратуре РФ, на которую ссылаются следователи, у нее с начала 2022 года на рассмотрении находятся 34 обращения жителей Новосибирской области, поставленных на особый контроль Генпрокурора РФ.

Чаще всего жители региона обращались по вопросам, касающимся предоставления жилья, в том числе находящегося в аварийном состоянии, детям-сиротам, сферы жилищно-коммунальных услуг и предоставления лекарственных средств, сообщают в генпрокуратуре.

Однако наряду с вниманием следственных органов федерального уровня немаловажно отметить и активную работу их коллег «на земле», результатом чего стал ряд резонансных уголовных дел. В частности, из политбомонда под «уголовку» в уходящем году попали трое депутатов Заксобрания, видных единороссов (в прошлом году таковых было двое), один вице-мэр Новосибирска, глава района в Новосибирской области, руководитель территориального органа Росздравнадзора. Ближе к концу года под раздачу попали и некоторые правоохранители заведены сразу несколько уголовных дел в отношении руководителей подразделений УБЭП и их подчиненных.

Концессионные

На протяжении года, особенно в первую его половину, между законодательной и исполнительной ветвями региональной власти шли довольно бурные дебаты по поводу реализации на территории области концессионных соглашений по строительству социальных объектов: школ и поликлиник. Депутаты пеняли чиновникам отставанием по срокам строительства и последующего ввода объектов, что в результате вело к удорожанию их стоимости и росту выплат концессионеру из бюджета. На этот факт, кстати, ближе к концу года обратила внимание и областная Контрольно-счетная палата, предложив несколько строящихся поликлиник профинансировать за счет бюджета. Со своей стороны, чиновники заявляли, что все идет в штатном режиме. Последнее обсуждение с жесткими пикировками сторон произошло в ходе заседания нескольких профильных комитетов перед сентябрьской сессией.

строительство поликлиник

Аудиторы предложили достроить три поликлиники за счет бюджета

Впрочем, к принятию областного бюджета следующего года на декабрьской сессии региональный парламент  сократил объемы выплат концессионеру в гораздо меньшем объеме, чем было принято решением профильного комитета. Тем не менее в ряде СМИ и телеграм-каналах к тому времени обозначилась тенденция резкого противопоставления на концессионной почве исполнительной и законодательной власти. Пока остается открытым вопрос, связано ли это с предстоящими в 2023 году выборами губернатора.

Ледово-спортивные

Своеобразным тотализатором можно по итогам 2022 года назвать готовность и ввод в эксплуатацию федеральных объектов: ледовой арены и станции метро «Спортивная», реализуемых правительством области и мэрией областного центра соответственно. Информация в официальных и неофициальных источниках по этому поводу появлялась противоречивая. Мало прояснила ситуацию и экскурсия на объекты депутатов заксобрания.

ледовая арена

Первые мероприятия на ледовой арене в Новосибирске могут начаться в декабре, но без зрителей

Интриги добавило «дело Мысика» руководителя муниципального предприятия «Метро Мир», выступавшего заказчиком работ по строительству дороги к ЛДС и «Спортивной». По версии следствия, при строительстве дороги использовались некачественные материалы. Тем не менее руководители исполнительной власти города и области заявили, что дорога как использовалась, так и будет использоваться в дальнейшем.

В настоящее время на вопрос о том, готовы ли объекты, можно сказать — практически готовы, дело только за малым. Что касается ледовой арены, то, по словам губернатора, уже сейчас там можно проводить мероприятия, но без зрителей, так как возникли накладки с поставками оборудования для обеспечения безопасности большого количества людей. По станции «Спортивной», как утверждает мэр, дело тоже за малым оформлением документации. Сама станция, по словам главы города, функционально готова.

Выборные

Вторая половина года реанимировала разговоры о возможной отмене прямых выборов мэра в Новосибирске. Толчком для этого послужила их отмена в соседнем Томске. В то же время подобные разговоры ведутся на протяжении уже ряда лет, однако пока в Новосибирске формальных шагов в этом направлении сделано не было. Несколько лет назад депутат горсовета Игорь Украинцев пытался инициировать отзыв мэра, собрал инициативную группу, к которой примкнули несколько небольших политических партий, данная группа собрала более тысячи подписей горожан в поддержку своей регистрации. Однако после отказа в регистрации со стороны избиркома, последующих судебных разбирательств и ни к чему не приведших общественных слушаний данная инициатива сошла на нет.

 

Ранее редакция сообщала о топе трендов в маркетинге.

Фото Pixabay — Tumisu

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Рубрики : Общество Власть Политика

Регионы: Российская Федерация Новосибирская область Новосибирск

Теги : Частичная мобилизация станция метро Спортивная спецоперация ледовая арена концессия школ концессия поликлиник выборы мэра Выборы губернатора


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