В Новосибирске назвали победителей конкурса «Создай город»

В Новосибирске подведены итоги масштабного конкурса проектов благоустройства городской среды «Создай город». Финалисты представили проекты по благоустройству дворовых территорий, парковых зон, а также территории социального назначения.

— Спасибо всем участникам, партнерам и коллегам, которые поддержали этот проект. Для нас это интересный опыт. Мы будем и дальше развиваться в данном направлении, чтобы сообщество девелоперов, проектировщиков и учебных заведений, выпускающих наших ключевых сотрудников, крепло и развивалось, — отметил директор генерального проектировщика «Интерпроект» Тимофей Колоколов.

Напомним, в конкурсе «Создай город» были 3 номинации: «Благоустройство общественных пространств и дворовых территорий Новосибирска», «Архитектурный образ нашего Новосибирска» и «Паблик Арт». Из многочисленных заявок были отобраны 11 проектов, которые в финале боролись за звание лучших.

На финальном этапе участники очно представили свои проекты экспертному жюри, оценивавшему работы по ряду критериев, в том числе оригинальность, практичность и потенциальное влияние на городскую среду.

В состав жюри вошли директор генерального проектировщика «Интерпроект» Тимофей Колоколов, директор по девелопменту «Группы «Мета» Ирина Гартвих, директор по продажам и маркетингу D54, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики, управления, cоциологии и педагогики Сибстрин Тимур Касаев, директор по развитию информационно-аналитического портала Infopro54.ru Елена Шишатская (информационный партнер), а также генеральный директор ООО СЗ «Аква Сити», девелопер проектов «Ясный берег» и «Весна» Владислав Бурмистров.

В число победителей вошли студенты Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств им. А.Д. Крячкова:

Победителем в номинации «Благоустройство общественных пространств и дворовых территорий Новосибирска» признан проект «Реновация и благоустройство территории городского комплексного центра социального обслуживания населения в Советском районе Новосибирска» Екатерины Аминовой. Он выполнен под руководством О.С. Каплан и И.В. Смоляковой.

В номинации «Архитектурный образ нашего города» победил проект «Парковый павильон» Вероники Елисеевой. Проект выполнен под руководством И.В. Смоляковой, А.М. Сергеенко и Е.В. Чугунова.

В номинации «Паблик Арт» лучшим назван «Арт-объект 1956. Кварталы Телецентра» Яны Соколовой. Проект выполнен под руководством И.А. Лимоновой, Н.А. Бурля и А.А. Кубриной.

Все научные руководители являются преподавателями Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств им. А.Д. Крячкова.

— Мы гордимся всеми участниками финального этапа конкурса «Создай город». Каждый проект олицетворяет стремление к улучшению нашей городской среды, и выбор победителей был для нас трудным, учитывая высокий уровень представленных работ, — отметил председатель жюри.

Победители и призеры конкурса получили заслуженные награды за свои усилия и творческий вклад в благоустройство нашего города.

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