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Новосибирская область станет одной из площадок форума «Армия-2022»

  • 11/07/2022, 16:11
новости Новосибирска
Какие разработки новосибирских ученых поедут на федеральную площадку форума пока не сообщалось.

Международный военно-технический форум «Армия-2022» в Новосибирске будет проходить с 19 по 21 августа на базе военного аэродрома «Толмачево» в городе Обь. Цель форума — патриотическое воспитание граждан, укрепление положительного имиджа Вооружённых Cил Российской Федерации, сообщила пресс-служба правительства региона.

В ходе форума «Армия-2022» жителям региона продемонстрируют образцы вооружения военной и специальной техники, современной экипировки военнослужащих. В программе форума предусмотрены культурные мероприятия с участием музыкальных коллективов из Новосибирской области. Зрители также смогут ознакомиться с экспозицией музея Дома офицеров Новосибирского гарнизона. На форуме также будет работать пункт отбора военнослужащих для прохождения службы по контракту.

Новости Новосибирска

На форуме «Армия 2021» представили первую отечественную полноформатную тепловизионную камеру

Напомним, Международный военно-технический форум «Армия» проводится с 2015 года. Форум задуман как масштабная выставка достижений оборонного комплекса России, говорится на сайте форума. Основная выставочная и деловая части мероприятия проводятся на территории выставочной площадки Минобороны РФ — конгрессно-выставочного центра «Патриот». Он расположен в Кубинке, на 55-м км автотрассы М-1. Сухопутная и водная техника демонстрируется на расположенном поблизости военном полигоне Алабино, авиационная часть форума проходит на аэродроме Кубинка. Отдельные показы в рамках форума также организуются во всех военных округах РФ и на Северном флоте.

В работе форума «Армия-2021» приняли участие представители 117 иностранных государств. Общее количество представителей иностранных военных ведомств превысило 500 человек. На полях форума было проведено 87 двусторонних встреч, 37 из них прошли с иностранными партнерами по линии Минобороны России, Минпромторга, ФСВТС. По линии АО «Рособоронэкспорт» и предприятий военно-промышленного комплекса состоялось 50 двусторонних встреч. На форуме «АРМИЯ-2021» Минобороны России заключило более 40 госконтрактов с 27 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму свыше 500 млрд рублей. Группой экспертов и специалистов, представляющих заинтересованные органы военного управления предварительно отобрано и включено в сводный реестр более 250 перспективных инновационных разработок и проектов.

В Новосибирске в 2021 году площадка форума также была организована на военном аэродроме Толмачево. В экспозиции было представлено более 100 единиц военной и специальной техники.

 

Ранее редакция сообщала, что на форуме «Армия» была представлена разработка новосибирских ученых — циклолет, проект СКИФ  и т.д.

Фото с сайта управления МЧС по Новосибирской области

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Рубрики : Власть Технологии

Регионы: Новосибирск

Теги : форум технологии Армия


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