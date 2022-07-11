Новосибирская область станет одной из площадок форума «Армия-2022»

Международный военно-технический форум «Армия-2022» в Новосибирске будет проходить с 19 по 21 августа на базе военного аэродрома «Толмачево» в городе Обь. Цель форума — патриотическое воспитание граждан, укрепление положительного имиджа Вооружённых Cил Российской Федерации, сообщила пресс-служба правительства региона.

В ходе форума «Армия-2022» жителям региона продемонстрируют образцы вооружения военной и специальной техники, современной экипировки военнослужащих. В программе форума предусмотрены культурные мероприятия с участием музыкальных коллективов из Новосибирской области. Зрители также смогут ознакомиться с экспозицией музея Дома офицеров Новосибирского гарнизона. На форуме также будет работать пункт отбора военнослужащих для прохождения службы по контракту.

Напомним, Международный военно-технический форум «Армия» проводится с 2015 года. Форум задуман как масштабная выставка достижений оборонного комплекса России, говорится на сайте форума. Основная выставочная и деловая части мероприятия проводятся на территории выставочной площадки Минобороны РФ — конгрессно-выставочного центра «Патриот». Он расположен в Кубинке, на 55-м км автотрассы М-1. Сухопутная и водная техника демонстрируется на расположенном поблизости военном полигоне Алабино, авиационная часть форума проходит на аэродроме Кубинка. Отдельные показы в рамках форума также организуются во всех военных округах РФ и на Северном флоте.

В работе форума «Армия-2021» приняли участие представители 117 иностранных государств. Общее количество представителей иностранных военных ведомств превысило 500 человек. На полях форума было проведено 87 двусторонних встреч, 37 из них прошли с иностранными партнерами по линии Минобороны России, Минпромторга, ФСВТС. По линии АО «Рособоронэкспорт» и предприятий военно-промышленного комплекса состоялось 50 двусторонних встреч. На форуме «АРМИЯ-2021» Минобороны России заключило более 40 госконтрактов с 27 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму свыше 500 млрд рублей. Группой экспертов и специалистов, представляющих заинтересованные органы военного управления предварительно отобрано и включено в сводный реестр более 250 перспективных инновационных разработок и проектов.

В Новосибирске в 2021 году площадка форума также была организована на военном аэродроме Толмачево. В экспозиции было представлено более 100 единиц военной и специальной техники.

Ранее редакция сообщала, что на форуме «Армия» была представлена разработка новосибирских ученых — циклолет, проект СКИФ и т.д.