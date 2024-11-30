Новосибирская область вошла в антирейтинг по просроченной ипотеке на стройку

За девять месяцев объём неплатежей по ипотеке на покупку строящегося жилья в Новосибирской области составил 216 млн рублей, сообщили эксперты коллекторского агентства «Долговой Консультант» на основе данных ЦБ РФ. Несмотря на то, что сумма просрочки сократилась на 5%, регион находится на седьмой строчке антирейтинга регионов по этому показателю. Доля просроченной задолженности в регионе составляет 0,2%.

В целом по России просрочка по ипотеке на стройки выросла в 1,4 раза и приблизилась к 8 млрд рублей. За 9 месяцев 2024 года просроченный банковский портфель в среднем ежемесячно увеличивался на 4% или на 300 млн рублей.

Генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант» Денис Аксёнов уверен, что проблемный портфель сейчас пополняется кредитами, которые оформлялись в 2023 году и в первой половине 2024 года — в период ажиотажного спроса на строящееся жилье. Он был вызван ростом ключевой ставки и известием об отмене льготной ипотеки.

— Доля просроченной задолженности всё ещё находится на низком уровне, и проблемы, скорее, сводятся к проблемам отдельных заемщиков, но, стоит отметить, что именно проблемы первичной ипотеки создают некачественный фундамент для ипотеки на вторичном рынке: по окончании строительства она переходит в разряд вторичного рынка, на котором кредиторы начинают активные процессы взыскания, — подчеркивает эксперт.

Семейная ипотека остается самой популярной мерой господдержки. Но для ее выдачи банки, как правило, вводят дополнительные условия, чаще всего повышая первоначальный взнос до 50%. По данным аналитиков Level Group, для покупки двухкомнатной квартиры общей площадью 50 кв. метров, семьям с детьми придется накопить около 3,4 млн рублей, чтобы получить кредит в банке (средняя стоимость кв. метра в регионе — 138 тысяч рублей, стоимость квартиры — 6,9 млн рублей).

При этом независимый аналитик-практик по новостройкам Новосибирска Сергей Николаев констатирует, что затоваренность на рынке новостроек Новосибирска достигла исторического максимума. По его словам, согласно данным, полученным из проектных деклараций, размещенных на портале ДОМ.РФ, на начало ноября 2024 года в стройках Новосибирской области было 58 576 непроданных квартир и апартаментов.

Ранее редакция сообщала, что застройщики недорогого жилья могут получить налоговые льготы. Эксперты сомневаются, что этот шаг стабилизирует ситуацию на рынке недвижимости.