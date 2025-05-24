Новосибирская область вошла в десятку лидеров по числу изобретений

По итогам 2024 года Новосибирская область попала в десятку лидеров по подаче заявок на регистрацию изобретений в Роспатент. Такими данными поделились эксперты ведомства. В основном разработчики Новосибирска патентуют новации в областях, требующих технологических решений – это медицинские технологии, измерительная техника, гражданское строительство, фармацевтика и спецтехника.

Руководитель представительства компании BeBrand Дмитрий Седышев уверен, что данная тенденция продолжится и регион всегда будет в списке лидеров по числу инноваций.

– У нас достаточно много сильных инновационных центров – это Академгородок, Технопарк, а также наукоград Кольцово. Внутри каждого из них мощный профессиональный костяк, заложенный еще в советские годы. Наши инноваторы умеют и, главное, стремятся создавать технологии будущего. Конечно, Москву нам не опередить, но и в хвосте плестись наш регион не будет, – сказал эксперт корреспонденту Infopro54.

Напомним, по количеству поданных в первом полугодии 2024 года заявок на регистрацию изобретений Новосибирская область заняла в рейтинге регионов России 8 место — 240. В числе наиболее активных разработчиков Новосибирский государственный тогда попали аграрный университет, Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» и Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения РАН. Кроме того, за шесть месяцев 2024 года предприниматели региона подали почти 1500 заявок на регистрацию товарных знаков. По этому показателю область заняла 6 место в России.

В целом по стране на протяжение последнего десятилетия традиционными лидерами по подаче заявок на изобретение являются Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Следом за ними идут Татарстан, Свердловская область, Краснодарский край, Новосибирская область. Замыкают десятку лидеров Башкирия, Самарская и Воронежская области.

Ранее редакция сообщала о том, что патентные тролли ходят по маркетплейсам толпами и шантажируют селлеров.