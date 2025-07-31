Новосибирская область вошла в ТОП-10 по количеству умных устройств в бизнесе

Согласно данным цифровой экосистемы МТС, Новосибирская область занимает лидирующие позиции по использованию интеллектуальных устройств в коммерческом секторе. Регион вошел в десятку лучших в стране по внедрению М2М-технологий, особенно в сферах жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, заняв восьмое место в общероссийском рейтинге.
Ежегодный рост числа таких устройств в регионе в среднем составляет около 10%. Наиболее динамичное увеличение наблюдается в частных охранных предприятиях, активно использующих современные системы сигнализации. Традиционно лидирующие позиции по применению цифровых решений занимают ЖКХ и энергетика, где преобладают приборы для автоматизированного сбора и обработки данных от конечных потребителей.
— Предприятия Новосибирской области все чаще автоматизируют рутинные операции с помощью интеллектуальных технологий, что позволяет перераспределить ресурсы сотрудников на решение более важных и комплексных задач. В частности, в сфере ЖКХ умные устройства обеспечивают прозрачность расчетов за коммунальные услуги и позволяют удаленно контролировать работу оборудования, что повышает эффективность и снижает затраты на сбор показаний. Интеллектуальный учет также освобождает жителей многоквартирных домов от необходимости самостоятельно передавать показания счетчиков и способствует сокращению расходов на общедомовые нужды, — комментирует Алексей Пахомов, директор МТС в Новосибирской области.
Фото: freepik.com/Автор: freepik
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