Новосибирская область вошла в ТОП-10 по количеству умных устройств в бизнесе

Согласно данным цифровой экосистемы МТС, Новосибирская область занимает лидирующие позиции по использованию интеллектуальных устройств в коммерческом секторе. Регион вошел в десятку лучших в стране по внедрению М2М-технологий, особенно в сферах жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, заняв восьмое место в общероссийском рейтинге.

Ежегодный рост числа таких устройств в регионе в среднем составляет около 10%. Наиболее динамичное увеличение наблюдается в частных охранных предприятиях, активно использующих современные системы сигнализации. Традиционно лидирующие позиции по применению цифровых решений занимают ЖКХ и энергетика, где преобладают приборы для автоматизированного сбора и обработки данных от конечных потребителей.