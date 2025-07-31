Жители села Раздольное недовольны тем, как фермеры выбрасывают отходы животноводства

В селе Раздольное Новосибирской области жители недовольны соседством с фермой. Они утверждают, что их огороды затапливают «навозные реки», а в округе валяются разлагающиеся туши животных.

— Фермеры предписания получат, штрафы выплатят, и опять всё по-старому. Из-за нарушений хранения сена раньше было много пожаров, по 2-3 за лето, тушили сутками. А сейчас невозможная вонь, огромное количество мух помойных, которые там размножаются на останках, они ведь переносят кучу заболеваний. Не соблюдают закон по забою, скот не вывозят на скотобойню, да и туши погибших коров и телят выбрасывали целиком. А от чего они погибли? Может, это какая-то опасная инфекция? Все эти останки разносят хищные птицы, вороны, чайки, а также крысы. Ферма вывозит отходы в ближайшие лога, засыпает мусором, грунтом, потом эту кучу сталкивают в лог. Сверху наваливают снова. Там уже такие «слоёные пироги», вы не представляете», — приводит Горсайт слова жительницы села Раздольное.

Жители села показали журналистам официальный ответ администрации Раздольненского сельсовета от 3 июля 2025 года. Этот документ стал реакцией на очередную жалобу сельчан, направленную властям 26 июня. В письме сообщается о предпринятых мерах по решению проблемы экологического загрязнения. Администрация указала, что собственнику животноводческого предприятия было выдано официальное предписание об устранении нарушений, связанных с хранением и утилизацией навоза. Согласно документу, предприниматель оперативно провёл очистку прилегающей территории. Кроме того, в письме подчёркивается, что с апреля 2025 года на указанной ферме прекращено содержание животных, что полностью исключает дальнейшее накопление навозных отходов на этом объекте.

Отдельно в ответе администрации упоминается, что вблизи населённого пункта функционируют ещё три животноводческих хозяйства. На каждой из этих ферм содержится поголовье крупного рогатого скота численностью от 100 до 150 животных. В документе отмечается, что на этих предприятиях организован регулярный вывоз жидкой фракции навоза, которая образуется из-за специфики кормления животных с преобладанием концентрированных кормов и ограниченным использованием грубых кормовых смесей.

К выяснению всех обстоятельств собираются привлечь ветеринарную инспекцию и прокуратуру.

Ранее редакция рассказывала о том, что аграриям грозят серьезные штрафы за несоблюдение «Закона о навозе».