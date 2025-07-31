«Для нас главное — люди»: Ушел из жизни основатель новосибирского VIP-club Алексей Потапов

30 июля скоропостижно скончался основатель и президент одного из крупнейших бизнес-объединений Новосибирской области и Сибири — VIP-club — Алексей Потапов. Вместе с семьей он находился на отдыхе в Киргизии. Еще 29 июля Алексей делился с друзьями сообщением, комментируя свое путешествие:

— А я в горах, в сопку бегаю 11 отрезков. Набираю яблок — и вперед!

Утром 30 июля его не стало…

Алексей Потапов одним из первых в России почувствовал необходимость создания площадки для объединения предпринимателей, где бизнесмены могли бы обсуждать волнующие темы и проблемы, а также варианты их решения.

— В пособиях по личностному росту есть азбучная истина: для социальной и профессиональной мотивации надо общаться с успешными людьми, — говорил Алексей Потапов на праздновании 25-летия клуба в 2019 году. — Но в 1995-м никто не знал, кто из нас будет успешным. Нам тогда говорили, что пятилетний возраст в России проживает только одна компания из десяти. Тем не менее в клубе почти не было убыли, все его первые члены даже не до пятилетия дожили, а до четверти века!

Сегодня VIP-club объединяет около 600 компаний, причем в него входят уже несколько поколений семей новосибирских предпринимателей: вслед за родителями в клуб вступают их подросшие дети, которые продолжают развивать семейный бизнес или создают новый. Члены клуба поддерживают друг друга в сложных ситуациях (и это ярко показали кризисы во время пандемии, санкционного давления), активно участвуют в общественной, экономической и политической жизни региона.

Рассказывая о клубе, Алексей Потапов с гордостью отмечал, что его членами являются звезды, культовые люди, но при этом нет пафоса:

— Концептуальная первооснова, конечно же, английская. Но осмысленная по-русски тепло, со своей особой атмосферой. Мы очень дорожим атмосферой, ее живой теплотой. У нас нет воинствующего гламура, нет профессиональных искательниц богатых женихов, нет «делателей вида». Нет сплетников, нет «школ злословия» — тут люди кайфуют от искренней, а не показной дружбы, от интеллектуального взаимодействия друг с другом. Практически нет токсичных людей. Они попадались в 90-х – начале нулевых. Тогда было очень «колючее» время — много антистрессовых мероприятий, много круглых столов в стиле «что делать и кто виноват». Сейчас атмосфера совсем другая. У нас появились люди из научных бизнесов, из академической науки, из творческих сфер. Наверное, этот культ искренности, культ разнообразия и стал подспорьем для долгой жизни VIP-club. Ведь почему так много бизнес-клубов не живут долго? Да потому что их создатели рассматривают замысел через призму членских взносов. Каждый член — денежный мешок, такое собрание денежных мешков. А для нас главное — люди.

Яркий, харизматичный, креативный человек, эксперт-практик, бизнес-консультант, политконсультант… Алексей реализовал более 650 проектов в самых различных отраслях. Он был первооткрывателем во многих сферах. Например, одним из первых в России начал проводить мастер-классы по темам «Информационная война», «Сарафанный маркетинг», «Алгебра конфликта» и т.д.

В рамках VIP-club Алексей вместе с супругой Еленой также постоянно инициировал проекты, способствующие консолидации представителей новосибирского бизнеса в самых разных плоскостях. Так, в VIP-club появился клуб промышленников, где поднимаются темы, важные для представителей производственного сектора, женский VIP-club_Woman — площадка, где предпринимательницы могут разгрузиться, раскрыться и найти новые идеи, молодежный VIP-club, в рамках которого члены клуба возрождают традиции активного отдыха с семьями и детьми, а также продвигают принципы патриотического воспитания подрастающего поколения.

Уход Алексея Потапова стал огромной потерей для всех членов VIP-club. Редакция Infopro54 приводит слова соболезнования, которые высказывали члены клуба, узнавшие о смерти Алексея:

— Не могу поверить. Алексей был великим гражданином и замечательным человеком! Мы всегда будем его помнить. — Поверить в это тяжело. Такой живой, спортивный, позитивный… Да как так?! Скорблю вместе со всеми. — В это сложно даже поверить! Большой, хороший человек и отличный организатор и коммуникатор. Такие люди в нашем городе на вес золота! Нам всем будет очень не хватать Алексея! — Воспринимается как личная трагедия, очень глубоко. Стадия отрицания… Как же хрупка человеческая жизнь, как непредсказуема судьба. Мы обязательно поможем сохранить то, что было создано Алексеем. Мы вместе, мы рядом.

Предположительная причина смерти Алексея — сердечная недостаточность. Сейчас решается вопрос о доставке тела в Новосибирск.

Редакция Infopro54 выражает глубокие соболезнования родным, друзьям и коллегам Алексея Потапова. Светлая память!