Новосибирская область вошла в тройку регионов с самым высоким креативным потенциалом

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ выпустил второе издание рейтинга креативных регионов России. Новосибирск, как и годом ранее, оказался на третьей позиции. Первые две строки заняли Москва и Санкт-Петербург. Четвёртой по уровню креативности стала Томская область. Вошел в двадцатку и еще один сибирский регион — Красноярский край, оказавшийся на девятнадцатом месте.

Авторы исследования уточняют, что Новосибирская область опережает другие регионы по уровню заработных плат в креативном секторе. В целом же по показателю «Экономика креативных индустрий» регион четвертый в России. Об этом рассказали в пресс-службе НИУ ВШЭ.

Субъекты РФ оценивались всего по 52-ум показателям, которые аналитики разделили на четыре раздела: социально-экономические условия, культурная среда, экономика креативных индустрий и их поддержка. В качестве источников информации использовались данные федеральных органов государственной власти, центров кластерного развития и базы региональных правовых актов.

Отмечено, что в Новосибирской области реализуется «сбалансированная» модель поддержки креативных индустрий. При этом, все виды поддержки в регионе находятся на высоком уровне и по этому показателю регион стал 11-м в стране. А вот по уровню развития культурной среды Новосибирская область оказалась на 63-й позиции. Столица Сибири заняла 74-е место в России по охвату населения музеями и шестое по охвату театрами.

Ранее Новосибирская область набрала 54,4 балла (в 2022 году — 41,4) в рейтинге по материальному благополучию населения «РИА рейтинг» и оказалась на 23 месте в списке субъектов РФ.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирск на седьмом месте по IQ среди миллионников.