В Новосибирской области с 9 декабря ОСАГО подорожает в два раза

Согласно указанию Центробанка, тарифный коридор по ОСАГО расширится на 15% в обе стороны для всех видов транспорта, кроме мотоциклов (для них границы тарифов сдвигаются на 40%). Это решение касается всех российских регионов. Регулятор сообщил, что пересмотр границ нужен для сохранения справедливого ценообразования в условиях роста стоимости запчастей и размера выплат по ОСАГО. Формально, расширение тарифного коридора не означает повышение цен для всех — аккуратным водителям с длительной безаварийной историей оно должно даже снизить стоимость полиса. Но фактически для большинства автовладельцев цена страховки увеличится.

— По опыту прошлых повышений могу сказать, что почти страховщики рассчитывают стоимость полиса ближе к верхней границе тарифа практически для всех. А учитывая текущую новосибирскую ситуацию, даже супераккуратным водителям придется платить больше, — сказал в беседе с Infopro54 страховой агент ОСАГО, работающий с несколькими страховыми компаниями.

С 9 декабря также изменятся территориальные коэффициенты (КТ). Они снизятся для 20 и повысятся для 28 территорий. Для пяти территорий Новосибирской области КТ вырастет в два раза. Такое решение принято из-за того, что в регионе высокий уровень рисков недобросовестных действий в ОСАГО. Самый большой территориальный коэффициент будет в Новосибирске.

— Калькуляция простая: в Новосибирской области ОСАГО вырастет в цене в два раза для всех, потому что на КТ умножается базовый тариф ОСАГО. На самом деле рост еще больше. Потому что и базовый тариф тоже вырастет. Рост итоговый около 130%. Коэффициент бонус-малус работает так же, как всегда. То есть он у вас уже был применен когда-то и он будет применяться и далее. Но это не значит, что вы будете получать скидку от нового полиса, вы будете получать просто от стоимости. И поэтому если вы уже со скидкой платили 5000, сейчас заплатите 11 500 с той же самой скидкой, — сообщил Infopro54 руководитель новосибирского отделения Федерации автовладельцев России (ФАР)Вячеслав Ашурков.

Официальное сообщение о пересмотре тарифов ОСАГО Центробанк опубликовал 28 ноября. Уже на следующий день некоторые страховые компании стали предлагать клиентам купить полис «про запас» по старым тарифам.

Ранее редакция сообщала, что полис ОСАГО для арендных авто в Новосибирске почти в три раза дороже обычного.