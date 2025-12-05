Рекламодателям

В Новосибирской области с 9 декабря ОСАГО подорожает в два раза

  • 05/12/2025, 11:15
Автор: Мария Гарифуллина
В Новосибирской области с 9 декабря ОСАГО подорожает в два раза
Потому что ЦБ в два раза увеличил территориальный коэффициент для региона

Согласно указанию Центробанка, тарифный коридор по ОСАГО расширится на 15% в обе стороны для всех видов транспорта, кроме мотоциклов (для них границы тарифов сдвигаются на 40%). Это решение касается всех российских регионов. Регулятор сообщил, что пересмотр границ нужен для сохранения справедливого ценообразования в условиях роста стоимости запчастей и размера выплат по ОСАГО. Формально, расширение тарифного коридора не означает повышение цен для всех — аккуратным водителям с длительной безаварийной историей оно должно даже снизить стоимость полиса. Но фактически для большинства автовладельцев цена страховки увеличится.

— По опыту прошлых повышений могу сказать, что почти страховщики рассчитывают стоимость полиса ближе к верхней границе тарифа практически для всех. А учитывая текущую новосибирскую ситуацию, даже супераккуратным водителям придется платить больше, — сказал в беседе с Infopro54 страховой агент ОСАГО, работающий с несколькими страховыми компаниями.

С 9 декабря также изменятся территориальные коэффициенты (КТ). Они снизятся для 20 и повысятся для 28 территорий. Для пяти территорий Новосибирской области КТ вырастет в два раза. Такое решение принято из-за того, что в регионе высокий уровень рисков недобросовестных действий в ОСАГО. Самый большой территориальный коэффициент будет в Новосибирске.

— Калькуляция простая:  в Новосибирской области ОСАГО вырастет в цене в два раза для всех, потому что на КТ умножается базовый тариф ОСАГО. На самом деле рост еще больше. Потому что и базовый тариф тоже вырастет. Рост итоговый около 130%. Коэффициент бонус-малус работает так же, как всегда. То есть он у вас уже был применен когда-то и он будет применяться и далее. Но это не значит, что вы будете получать скидку от нового полиса, вы будете получать просто от стоимости. И поэтому если вы уже со скидкой платили 5000, сейчас заплатите 11 500 с той же самой скидкой, — сообщил Infopro54 руководитель новосибирского отделения Федерации автовладельцев России  (ФАР)Вячеслав Ашурков.

Официальное сообщение о пересмотре тарифов ОСАГО Центробанк опубликовал 28 ноября. Уже на следующий день некоторые страховые компании стали предлагать клиентам купить полис «про запас» по старым тарифам.

Ранее редакция сообщала, что полис ОСАГО для арендных авто в Новосибирске почти в три раза дороже обычного.

Фото Infopro54

2 229

Рубрики : Общество

Регионы: Сибирь Новосибирcк

Теги : ОСАГО в Новосибирске


ПроЗдоровье и Красоту
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Иван Капчук: Лечение в Kinetiq возвращает людей к активной жизни

Иван Капчук: Лечение в Kinetiq возвращает людей к активной жизни

Сегодня никто не хочет сидеть на скамье запасных — ни спортсмены, ни бизнесмены, ни обычные люди
Все материалы
ПроЗдоровье и Красоту
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
За хищения у бойцов СВО в Новосибирске задержаны 11 человек
5/12/25 14:00
Право&Порядок
Проезд в метро Новосибирска подорожает сразу на восемь рублей
5/12/25 13:34
Власть Общество Транспорт
Две тысячи семей в Новосибирске получили улучшенный интернет
5/12/25 13:10
Технологии
«Лукавая отчетность»: долгостроев в Новосибирске больше, чем декларируется
5/12/25 13:00
Бизнес Власть Недвижимость
В Новосибирске разместится центр данных нового российско-китайского мессенджера
5/12/25 12:00
Бизнес Общество Технологии
«Нежилой фонд» с пропиской: в Новосибирске через суд выселяют восемь семей
5/12/25 11:30
Власть Общество
В Новосибирской области с 9 декабря ОСАГО подорожает в два раза
5/12/25 11:15
Общество
Новосибирца приговорили за обналичку 11 миллионов рублей
5/12/25 10:00
Право&Порядок
«У них на землю свои планы»: предоставлению участков новосибирским льготникам препятствует власть на местах
5/12/25 9:00
Власть Недвижимость Общество
Стоимость проезда до Академгородка в маршрутках вырастет до 100 рублей
4/12/25 20:00
Власть Общество Транспорт
Больше всего прибыльных организаций в Новосибирске работают в сфере образования
4/12/25 19:00
Бизнес
В Индии открылся еще один офис крупного российского банка
4/12/25 18:16
Финансы
Высокая степень заразности: врачи сообщили о распространении в Новосибирске гонконгского гриппа
4/12/25 18:00
Общество
Увеличить число психбольниц в России призвала экс-депутат из Новосибирска
4/12/25 17:30
Общество
ГЧП сохранит для инфраструктуры 29 трлн рублей
4/12/25 17:15
Финансы
Новосибирский эксперт рассказал о вандализме в парках города
4/12/25 17:00
Общество Право&Порядок
Инвестиционный форум ВТБ собрал пять тысяч участников
4/12/25 16:20
Финансы
В паспортах новосибирцев с 2026 года появится новая отметка
4/12/25 16:00
Общество
«Брусника» перевела фэншуй в сферу градостроительства
4/12/25 15:55
Бизнес Недвижимость
Крупный тендер на перевозку тел объявлен в Новосибирске
4/12/25 15:00
Бизнес Власть Общество
Популярное
Эксперты из Новосибирска высказались о запрете Roblox
3/12/25 14:30
Новосибирец рассказал, как спасал косуль с замёрзшего озера
2/12/25 15:00
Новосибирцам объяснили, почему важно поддерживать у детей веру в Деда Мороза
1/12/25 10:30
Лунный календарь для любителей комнатных растений на декабрь 2025
30/11/25 9:17
Новосибирцам рассказали, как избежать дефицита витаминов зимой
24/11/25 13:30
Новосибирец ответил хейтерам за рыбалку с сыном на льду
19/11/25 16:15
Новости компаний
Незаконные ВОЛС угрожают электроснабжению Новосибирска
4/12/25 12:15
Карта «Прибыль» Банка Уралсиб – в Топ-3 лучших дебетовых карт к праздникам
3/12/25 9:10
Школьники Новосибирской области открывают для себя мир энергетики
27/11/25 11:35
Банк Уралсиб вошел в тройку лидеров рейтинга лучших кредитов наличными
27/11/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске в третий раз стал партнером премии «Человек года»
26/11/25 9:10
Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-4 доходных дебетовых карт
24/11/25 11:02

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Декабрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять