Новосибирская область заняла первое место на Кубке Покрышкина

Новосибирцы завоевали 19 золотых, 21 серебряную и 29 бронзовых медалей на Кубке маршала А.И. Покрышкина (10+). Участниками были более 1500 спортсменов из Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Ирана, Ирака, Египта и 23 регионов России. Было разыграно 115 комплектов медалей.

По результатам всероссийских соревнований в медальном зачёте лидирует Новосибирская область.

Алтайский край занял второе место с 8 золотыми, 9 серебряными и 11 бронзовыми медалями.

Третье место досталось Сахалинской области, которая смогла похвастаться 5 золотыми, 4 серебряными и 12 бронзовыми медалями, что стало отличным результатом.

В международных соревнованиях первое место заняла Россия, второе — Беларусь, а третье — Египет.

Ранее редакция сообщала о том, что победителем всероссийского конкурса стал педагог Игорь Соснин из Новосибирска.