Новосибирская общественница заявила о разрушении 39 памятников

Участница новосибирского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Елена Гавровская считает, что чиновники своим бездействием разрушают уникальные памятники архитектуры. Здания бывшего военного городка №17 уже являются охраняемыми государством памятниками культурного наследия региона, но находятся они в плачевном состоянии.

— Бомба с часовым механизмом под военным городком заложена, и она обязательно рванет, — считает Гавровская.

13 из 39 зданий в военном городке №17 — жилые, всего в них расположено 135 квартир. У 11 — износ составляет более 70% (по данным Фонда модернизации ЖКХ). 11 – не включены в региональную программу капремонта.

— Прогноз сохранения ОКН неблагоприятный. В течение ближайших лет остатки жилого фонда военного городка №17 будут неминуемо доведены до аварийного состояния, — говорит Елена Гавровская.

Сибирячка считает, что земля под этими объектами, находящимися в центре города, приглянулась каким-то заинтересованным лицам. Именно поэтому за памятниками нет должного присмотра и их содержанием никто не озабочен. Женщина пытается добиться федерального финансирования для сохранения зданий с уникальной архитектурой.

Ранее редакция сообщала о том, что общественник потребовал снести десятилетний недострой на улице Покрышкина.