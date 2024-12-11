Поезд насмерть сбил человека в Новосибирской области

В Новосибирской области на железной дороге поезд сбил человека.

— Накануне в дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Новосибирск поступило сообщение о том, что на станции Ояш Западно-Сибирской железной дороги травмирован человек, — говорится в сообщении транспортной полиции Сибири.

54-летний местный житель шел в наушниках около путей. Машинист, заметив человека, подал предупреждающий звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Сотрудники транспортной полиции настоятельно рекомендуют пешеходам не использовать наушники на железнодорожных объектах. Это может стать причиной возникновения опасных ситуаций на дороге.

Особенно внимательно стоит переходить железнодорожные пути. Убедитесь, что переход безопасен: нет запрещающих сигналов светофора и не приближается поезд.

Ранее редакция сообщала о том, что две сибирячки напали на полицейских в аэропорту Толмачево. В отношении пассажирок было возбуждено уголовное дело.