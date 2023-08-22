На Технопроме подписано соглашение о создании селекционного семеноводческого центра

В рамках «Технопрома-2023» АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области», Институт цитологии и генетики СО РАН и ООО «Агрокапитал» подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта по созданию селекционного семеноводческого центра на принципах государственно-частного партнерства

Замдиректора ИЦиГ СО РАН Петр Куценогий отметил, что тема производства семян оригинальной селекции сегодня очень актуальна.

— Этот важный рынок мы постепенно отдали иностранцам и сейчас убедились, что делать этого нельзя, с точки зрения продовольственной безопасности страны, — пояснил ученый. — Компетенции по современным методам селекции, в том числе геномной у нас сохранены. У нас работают компании, которые занимаются высокоинтенсивным земледелием. Люди, работающие на земле, показывают хорошие результаты, с точки зрения агротехнологий возделывания почв. Наша задача — объединить усилия и максимально быстро восстановить компетенции в сфере оригинального семеноводства, чтобы обеспечить российское сельского хозяйство отечественными семенами.

Семеноводческий центр появится в Черепановском районе Новосибирской области. Общий объем планируемого производства семян высокой репродукции составить до 30 тыс. тонн в год, а площадь полей для семеноводства составит 16,5 тыс. га.

— Объемы производства нового семеноводческого центра установлены из расчета покрытия собственных потребностей региона, а также поставки семян в другие регионы России и дружеские страны, — рассказал генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов.

Инвестором проекта выступит ООО «АгроКапитал» — компания занимается растениеводством. Примерный объем инвестиций в проект составит порядка 1,5 млрд рублей.

В рамках проекта будет обеспечено выращивание семян культур, выведенных в Институте цитологии и генетики СО РАН. Это зерновые культуры, такие как пшеница и ячмень, в том числе пивоваренный, а также масленичные культуры, включая ультраскороспелую сою, пояснили в пресс-службе АИР. Ряд сортов, созданных ИЦиГ СО РАН, активно возделываются в РФ и занимают ведущие позиции в рейтинге Россельхозцентра, однако сегодня семеноводство производится только в небольшом объеме, не позволяющем обеспечивать имеющийся спрос.

Ранее о планах создания в Черепаново селекционного центра сообщала «ЭкоНива».