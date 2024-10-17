Более 48 миллионов рублей отсудил Новосибирск за незаконную наружную рекламу

По решению суда в бюджет Новосибирска будет взыскано более 48 миллионов рублей за размещение наружной рекламы без соответствующего разрешения.
— Арбитражным судом в сентябре 2024 года было вынесено решение по делу о взыскании денежных средств с ИП Шегурова Р.Г. и ООО «Магистраль медиа», которые самовольно разместили наружную рекламу, — отмечает пресс-служба мэрии Новосибирска.
Суд постановил взыскать с индивидуального предпринимателя (ИП) 47,4 миллиона рублей за пользование земельными участками, а также 1 миллион рублей в качестве процентов за пользование чужими денежными средствами.
Решение суда ещё не вступило в законную силу, но ИП уже частично исполнил его, выплатив часть средств.
С ООО «Магистраль медиа» были взысканы деньги за пользование земельными участками в размере 3,5 миллионов рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 36 тысяч рублей. Однако решение суда о взыскании денежных средств с ООО до сих пор не исполнено.
По данным Seldon.Basis, ООО «Магистраль медиа» было образовано 23 марта 2004 года. Директором является Александр Петрушин. Основной вид деятельности — деятельность рекламных агентств. Чистый убыток в 2023 году — 6,67 миллионов рублей.
ИП Шегуров Роман Геннадьевич зарегистрирован 06 марта 2015 года. Основной вид деятельности — аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки. Является совладельцем еще 7 организаций, например, ООО «Интера» и ООО «Септима». Также является руководителем «Септима» и ООО «Сити».
Ранее редакция сообщала о том, что муниципалитеты вынудили без торгов продлевать договоры с операторами наружной рекламы.
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