Более 48 миллионов рублей отсудил Новосибирск за незаконную наружную рекламу

По решению суда в бюджет Новосибирска будет взыскано более 48 миллионов рублей за размещение наружной рекламы без соответствующего разрешения.

— Арбитражным судом в сентябре 2024 года было вынесено решение по делу о взыскании денежных средств с ИП Шегурова Р.Г. и ООО «Магистраль медиа», которые самовольно разместили наружную рекламу, — отмечает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Как пояснили в муниципалитете, в 2020 году инспекторы комитета рекламы и информации мэрии обнаружили в городе 239 самовольных конструкций. В дальнейшем они были демонтированы. Суд удовлетворил требования мэрии, поскольку ответчики использовали земельные участки без разрешения с 2020 года до момента демонтажа, и не стали это оспаривать.

Суд постановил взыскать с индивидуального предпринимателя (ИП) 47,4 миллиона рублей за пользование земельными участками, а также 1 миллион рублей в качестве процентов за пользование чужими денежными средствами.

Решение суда ещё не вступило в законную силу, но ИП уже частично исполнил его, выплатив часть средств.

С ООО «Магистраль медиа» были взысканы деньги за пользование земельными участками в размере 3,5 миллионов рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 36 тысяч рублей. Однако решение суда о взыскании денежных средств с ООО до сих пор не исполнено.

Сегодня в суде рассматриваются ещё три дела, в рамках которых задолженность бизнеса за незаконное размещение более чем 300 рекламных конструкций составляет свыше 48 миллионов рублей.

По данным Seldon.Basis, ООО «Магистраль медиа» было образовано 23 марта 2004 года. Директором является Александр Петрушин. Основной вид деятельности — деятельность рекламных агентств. Чистый убыток в 2023 году — 6,67 миллионов рублей.

ИП Шегуров Роман Геннадьевич зарегистрирован 06 марта 2015 года. Основной вид деятельности — аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки. Является совладельцем еще 7 организаций, например, ООО «Интера» и ООО «Септима». Также является руководителем «Септима» и ООО «Сити».

Ранее редакция сообщала о том, что муниципалитеты вынудили без торгов продлевать договоры с операторами наружной рекламы.