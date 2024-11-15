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В Новосибирске возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты экс-сотрудникам «Кузины»

  • 15/11/2024, 18:30
В Новосибирске возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты экс-сотрудникам «Кузины»
Количество пострадавших пока неизвестно

Новосибирские следователи завели уголовное дело о невыплате заработной платы бывшим сотрудникам сети кофеен «Кузина».  На данный момент прокуратура проводит проверку по этому делу, число пострадавших пока не уточняется.

Ранее стало известно, что компания ООО «Кузина» выплатила доход за 18-й купонный период в размере 949,2 тысяч рублей. Таким образом сеть кофеен выполнила финансовые обязательства по выпуску облигаций Кузина-БО-П02, несмотря на недавно объявленный технический дефолт.

Выплату инвесторам удалось направить своевременно, что предотвратило фактический дефолт компании, сообщал финансовый консультант эмитента ООО «Юнисервис Капитал».

Дополним, это был не первый технический дефолт новосибирской сети кофеин. В июне этого года «Кузина» также не исполнила обязательства по выплате 949 тыс. руб. купонного дохода владельцам облигаций. Но и тогда сеть смогла направить средства на выплату дохода, тем самым, не допустив фиксации фактического дефолта.

В Новосибирске сеть кафе-кондитерских «Кузина» появилась в 2010 году. Основателем сети является американец Эрик Шогрен. На данный момент, по информации 2ГИС, под этим брендом в городе работает 41 отдел. Также «Кузина» открывала точки в Барнауле и Москве. По информации Rusprofile, выручка ООО «Кузина» в 2023 году составила 421 млн рублей, прибыль — 3,3 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что налоговики Новосибирска изменили принципы проверки деятельности компаний общепита и в итоге рестораторы доплатили 85 млн рублей налогов. 

Фото: freepik , автор: lookstudio

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : уголовное дело невыплата зарплаты Кузина


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