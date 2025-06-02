Новосибирская «Сибирь» отпустила семерых хоккеистов

Хоккейная «Сибирь» в межсезонье расстается с группой игроков. Как сообщает официальный сайт клуба, уходят вратарь Денис Костин, защитник Егор Мартынов и пятеро нападающих: Никита Коротков, Георгий Белоусов, Тэйлор Бек, Брендан Лайпсик и Максим Сушко.

— Этот отрезок карьеры я обязательно буду вспоминать с теплотой в душе. Отдельные слова благодарности вам, болельщики, именно вы тот самый шестой игрок, эта атмосфера на арене и вправду что-то особенное. Благодарю за эти три года, увидимся на льду!, — попрощался с командой и болельщиками Денис Костин.

В прошедшем сезоне «Сибирь» пробилась в плей-офф, но быстро вылетела. Новосибирцы проиграли уфимскому «Салавату Юлаеву» в серии до четырех побед — 3:4.

«Сибирь» — хоккейный клуб из Новосибирска. С 2008 года он играет в КХЛ. Основан в 1962 году. Тогда объединили новосибирские команды «Динамо» и «Химик».

Напомним, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, являющийся председателем попечительского совета хоккейного клуба «Сибирь», в августе 2024 поставил перед хоккеистами задачи на новый сезон — 2024/25: войти в плей-офф чемпионата КХЛ с максимально высокого места.

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