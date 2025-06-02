Строительство поликлиники в Кировском районе Новосибирска продлили до 2026 года

Мэрия Новосибирска продлила до 1 января 2026 года срок действия разрешения на строительство поликлиники №13 на ул. Александра Чистякова в Кировском районе. Объект возводит ООО «Седьмая концессионная компания» в рамках государственно-частного партнерства (входит в ГК «ВИС» — Ред.). Первоначально разрешение было выдано в декабре 2021 года.

В июне 2024 года мэрия Новосибирска также продлила сроки строительства поликлиники №16 (на пл. Райсовета) до 31 декабря 2025 года, в августе — поликлиники №22 (ул. Виктора Уса) — до 16 января 2026 года, а в феврале 2025 года — поликлиники №18 (ул. Степная) — до 31 декабря 2025 года.

Площадь пятиэтажной поликлиники 12 226 кв. метров, она рассчитана на 967 посещений в смену.

Напомним, соглашение о государственно-частном партнерстве между Министерством здравоохранения Новосибирской области и ООО «Седьмая концессионная компания» предполагает строительство семи поликлиник в Новосибирске. Объекты планировалось ввести в эксплуатацию в 2022 году. Первоначальная стоимость строительства составляла 6,5 млрд руб. Впоследствии она выросла до 19,5 млрд руб. С лета 2024 года правительство области поднимает вопрос о расторжении соглашения на строительство поликлиник.

На сегодняшний день, разрешение на ввод в эксплуатацию получили три поликлиники — №7 на улице Пролетарской и №2 на ул. Татьяны Снежиной (Октябрьский район), а также поликлиника №27 на ул. Ереванской в Заельцовском районе Новосибирска.

Ранее редакция сообщала, что курировать инвестиционную поликлинику в Новосибирске будет ГКУ «Арена».