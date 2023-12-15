Новосибирская снежная баба может породниться с Архангельском ― родиной снеговика

Мэрия Новосибирска собирается запатентовать товарный знак Снежной бабы как символ Новосибирска. Такие регистрации сейчас в тренде в российских городах.

Например, в 2009 году был зарегистрирован товарный знак «Сказочная Кострома родина Снегурочки». В 2011 году появился знак «Архангельск Родина снеговика». В 2016 году Роспатент зарегистрировал «Великий Устюг – Родина Деда Мороза», а в 2022 году право появилось на обозначение «Варнавино – родина Морозко, сына Деда Мороза».

Но породниться со снеговиком из Архангельска, возможно, получится только к весне. В регистрации товарного знака возникли некоторые сложности.

Известно, что заявка на регистрацию на снежную бабу из Новосибирска была подана от имени организации «Сибирь-Хоккайдо» (подведомственной мэрии) в мае этого года. В сентябре ведомством было отправлено Уведомление с результатами экспертизы обозначения, и в октябре в Роспатент от заявителя поступил ответ.

― Можно предположить, что эксперт Роспатента выявил в сети Интернет сайт Новыйгод-нск.рф, на котором используется обозначение из заявки на товарный знак, и на сайте указано в качестве администратора сайта другое лицо — Муниципальное автономное учреждение культуры города Новосибирска «Городская дирекция творческих программ», ― сообщила Infopro54 патентный поверенный РФ № 1607, директор ООО «Сибирь Патент».

Собеседница полагает, что если это основание для отказа в регистрации товарного знака было единственным, то заявитель «Сибирь-Хоккайдо» смог направить в Роспатент ответ с объяснением причин такого расхождения информации, и преодолеть это препятствие.

Так что к весне, а может быть и скорее, уже станут известны итоговые результаты – получит Новосибирск товарный знак или нет. Но есть вероятность, что к свадьбе со снеговиком наша невеста уже растает.

Ранее редакция сообщала о том, что снежную бабу хотят сделать символом зимней сибирской столицы.