Новосибирские бизнесмены обратились в суд из-за негативных отзывов в 2ГИС

Бизнесмены из Новосибирска обратились в суд с исками о защите деловой репутации, связанных с недостоверными сведениями, опубликованными в интернете, включая отзывы в системе 2ГИС.

Как показывает судебная практика, среди экономических споров дела о защите деловой репутации не частое явление. В таких спорах суды чаще всего отказывают в удовлетворении исковых требований. В 2023 году только в 6-и из 26-и случаях правосудие встало на сторону истца.

За текущий период этого года было два подобных иска и требования истцов были удовлетворены.

— Часть дел связана с рассмотрением требований о защите деловой репутации путем опровержения либо удаления недостоверных сведений, распространенных в сети Интерне. Распространение информации, достоверность которой оспаривается, происходит с использованием онлайн-ресурсов по размещению отзывов в отношении оказанных услуг, выполненных работ, поставленных товаров. Так, по одному из дел сторонами оспаривалась достоверность информации, размещенной в системе отзывов на сайте программы 2ГИС, — пояснила BFM-Новосибирск председатель Арбитражного суда Новосибирской области Елена Козлова.

Собеседница отметила, что при рассмотрении таких споров суд проверяет не только достоверность информации, но и способ ее распространения.

Ранее редакция сообщала о том, что отравившиеся роллами жители Новосибирска угрожают службе доставки суши судебными исками. Поводом к этому стало массовое отравление фастфудом во время мартовских праздников, когда более 10 человек попали в больницу с сальмонеллезом, отведывав роллы от «Японори суши».