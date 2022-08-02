Новосибирские боры ― самые уязвимые для лесных пожаров

В настоящее время боры на территории Новосибирской области, в частности Сузунский и Ордынский, являются самыми уязвимыми территориями в плане лесных пожаров в регионе. И такая ситуация, по прогнозам специалистов департамента лесного хозяйства Сибирского федерального округа, сохранится минимум до осени. Об этом в ходе пресс-конференции в ТАСС сообщил начальник отдела контроля и анализа охраны и защиты лесов Геннадий Долгушин.

— Если перейдем к сентябрю, когда могут появиться ландшафтные пожары, здесь уже в группе риска могут быть территории, расположенные ближе к Казахстану, — говорит Долгушин. — Но опять же это боры, как более сухие территории.

Что касается пожарных прогнозов по территории Сибирского федерального округа в целом, то, как рассказывает руководитель подразделения департамента, в сентябре более активное горение прогнозируют на юге Иркутской области, Красноярского края, на территории Алтайского края, частично — в Хакасии.

— После 15 октября осадки уже проходят везде, — поясняет эксперт. — Ночные температуры переходят в минусовые, и пожарной активности практически не наблюдаем, за редким исключением, если в каком-то районе стоит теплый антициклон, то такие моменты могут быть. Например, такое было в 2017 году по Братскому району, когда все горело 10 дней, потом это прекратилось. Синоптики окончательно уточнят прогнозы, и по их данным будем окончательно ориентироваться в плане переброски сил и средств.

Всего с начала пожароопасного сезона в субъектах округа зарегистрированы 3,7 тысячи пожаров, что в 2,7 раза меньше по площади, пройденной огнем, в сравнении с пятилетними значениями. В настоящее время в округе зафиксированы 10 лесных пожаров, на тушении которых работают 374 человека и 12 единиц техники. Наибольшее количество пожаров приходятся на Иркутскую область, Красноярский край и Республику Тыва. Стоимость лесовосстановительных работ на территории округа специалисты департамента оценивают в размере около миллиарда рублей в год.

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