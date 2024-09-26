Поселок в Новосибирской области остался без тепла и горячей воды

Жители рабочего посёлка Линёво в Искитимском районе Новосибирской области на неопределенный срок остались без горячей воды и отопления.
В сообщении АСТ-54 говорится, что два дня назад в школы и детские сады Линево наконец-то начало поступать тепло, но сегодня снова происходят отключения.
Из-за большого количества заболевших учеников и учителей школы вынуждены перейти на полностью дистанционное обучение.
– Теплотрасса парит, топим улицу, как обычно. Не хватило летнего периода для проведения ремонтных работ, – говорится в сообщении АСТ-54.
В прикрепленном фото объявления от МУП «РКЦ р.п. Ливнёво» говорится, что отключение произошло из-за обнаруженной утечки.
Ранее редакция сообщала о том, когда отопление появится в Первомайском районе Новосибирска — неизвестно.
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