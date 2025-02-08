Новосибирские эксперты прокомментировали перспективы «ипотеки за зачатие»

Представители строительной отрасли выдвинули идею о новой схеме льготного кредита на покупку жилья: под фиксированные 6% годовых для будущих родителей. Таким образом на пониженную ипотечную ставку смогут рассчитывать бездетные молодые семьи, которые только планируют родить ребёнка в течение двух лет. Если же пара в положенные сроки не уложится, то ипотека превратится в рыночную и поднимется сразу до 29%. Сейчас необычная инициатива находится на согласовании в финансовом блоке правительства РФ.

Новосибирские эксперты по-разному оценили «ипотечное зачатие», но сошлись во мнении, что данная инициатива нуждается в серьезной доработке.

— По всей видимости, такая инициатива обусловлена, с одной стороны, демографическими проблемами в стране, с другой стороны, кризисом на рынке ипотечного жилья. Думаю, что все граждане России заинтересованы в преодолении демографического кризиса, и если мы обратим внимание на спады в рождаемости, то они всегда связаны с негативной неопределенностью будущего, одним из факторов которого является отсутствие комфортного жилья для воспитания детей. Безусловно, две эти вещи между собой связаны — рождаемость и ипотечное жилье, — уверен доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Александр Фалеев.

При этом эксперту не понятно, как будет оформляться такой документ юридически, ведь в рамках гражданского кодекса договор займа с такими условиями взять не получится. Поэтому необычную инициативу он считает «абсолютно сырой» в рамках российского законодательства.

— Действительно, в рыночных условиях, которые сложились на сегодняшний день, 6% ипотечный кредит для семейных пар весьма привлекателен. Льготная ипотека открывает, как минимум, три возможности. Во-первых, решение жилищного вопроса. Во-вторых, реализацию себя в роли родителей. В-третьих, укрепление семейных отношений, поскольку возникает общее и долговременное дело. Безусловно, такая мера актуальна для пар, имеющих серьезные намерения в отношении своей семьи, а именно им предстоит изменить демографическую обстановку, подняв рождаемость, — комментирует заведующая кафедрой социологии НГУЭУ Светлана Ильиных.

Но для достижения этой цели, по ее словам, необходимо серьезно доработать столь противоречивую инициативу. Эксперт уверена, что в нынешнем виде новая правительственная программа может привлечь не только будущих родителей, но и людей, которые в принципе не планируют деторождения. Помимо этого, могут появиться всевозможные мошеннические схемы получения льготной ипотеки.

Напомним, федеральные эксперты также говорили о рисках «ипотеки за зачатие».

Ранее редакция сообщала о том, что в прошлом году число выданных ипотечных кредитов увеличилось почти в 1,3 раза в Новосибирске.