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Красноярская компания купила фабрику «Обуви России» в Бердске

  • 22/04/2025, 09:00
Автор: Юлия Данилова
Красноярская компания купила фабрику «Обуви России» в Бердске
За полгода из-за отсутствия заявок актив подешевел почти в четыре раза

Недвижимое и движимое имущество ООО «Фабрика С-Теп», расположенное в Бердске, сменит собственника.  Речь идет о нежилых помещениях, земельных участках, швейном, обувном, климатическом, компьютерном и др. оборудовании, офисной технике и мебели, а также товарных знаках. Покупателем стала красноярская компания ООО «Локомотив». Цена сделки — 133 млн рублей.

«Локомотив» создан в 2018 году в Зеленогорске. Основной ОКВЭД — аренда и лизинг железнодорожного транспорта и оборудования. Уставный капитал — 110,9 млн рублей. С мая 2022 года 74,38% в уставном капитале принадлежит самому ООО (ранее Олегу Моисееву), 25,62% — Максиму Добрыдону. Выручка компании в 2024 году составила 1,9 млн рублей (-55%), чистая прибыль — 265 тысячи (в 2023 — 7,9 млн). У Добрыдона есть компания в Москве — ООО «Холсейл-Онлайн», которая занимается оптовой торговлей одеждой и обувью.

Напомним, ООО «Фабрика С-теп» было признано банкротом решением Арбитражного суда Новосибирской области от апреля 2024 года. Конкурсным управляющим утвержден Владимир Рыбалкин.

Имущество «Фабрики С-ТЕП» (актив Группы компаний «Обувь России». — Ред.) было выставлено на торги в феврале 2025 года за 209 млн рублей. Предыдущие торги, которые были объявлены в декабре 2024, не состоялись в связи с отсутствием заявок. Тогда организатор планировал реализовать имущество фабрики за 528,8 млн рублей.

Напомним, ранее фабрика входила в ГК «Обувь России». Группа приобрела S-TEP в 2015 году. В феврале 2022 OR GROUP объявила о фактическом дефолте по облигациям БО-07. В апреле — о дефолтах по всем торгующимся выпускам своих облигаций. Банк ВТБ подал в суд заявление о признании банкротом совладельца OR GROUP Антона Титова на сумму почти 826 млн руб. В июне 2022 года фабрика приостановила производство. В начале 2023-го заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка говорил, что в январе на предприятие зашел потенциальный инвестор — профильный участник рынка легкой промышленности, ООО «Вектор» (Москва). Он сообщал, что компания заявила о готовности арендовать имущественный комплекс и уже приступила к производству обуви в небольшом объеме. Министр промышленности и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров также не исключал, что на фабрике возможно производство обуви спецназначения, в частности берцев и ботинок для нужд участников специальной военной операции (СВО).

На пресс-конференции в июле 2023 года Гончаров сообщил, что оборудование и площади фабрики сданы новому арендатору. Он пояснял, что инвестор готов работать, зарабатывать деньги, в том числе на расчеты с кредиторами.

В октябре 2023 суд вынес решение о введении на фабрике процедуры внешнего наблюдения по заявлению Сбербанка. Предприятие задолжало банку 1,3 млрд рублей.  В апреле 2024 на «Фабрике С-ТЕП» было введено конкурсное производство.

В январе 2025 года стало известно, что Сбербанк через суд опротестовывает сдачу в аренду имущества ООО «Фабрика С-Теп».

Ранее редакция сообщала о том, что почти на 20% выросло производство обуви в Новосибирской области. 

Фото Infopro54, автор- Анна Калинина

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Рубрики : Бизнес Промышленность

Регионы: Новосибирск

Теги : производство обуви Продажа бизнеса


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