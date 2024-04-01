Новосибирские физики создают компьютерную память нового типа

Учёные Института физики полупроводников им А.В. Ржанова СО РАН (ИФП СО РАН) работают над созданием универсальной компьютерной памяти ReRAM. Она совмещает в себе энергонезависимость, высокую скорость работы и большой информационный объём.

Они разработали прототипы мемристоров (элементов памяти) для матриц энергонезависимой памяти большого объёма. Для этого используются обеднённые кислородом оксиды металлов — тантала, циркония и гафния.

Молодые учёные ИФП СО РАН создали мемристоры на основе всех вышеперечисленных оксидов и исследовали свойства элементов памяти.

Подробные результаты работ изложены в диссертациях на соискание степеней кандидата наук. Соискателями стали сотрудники ИФП СО РАН — Алина Герасимова и Виталий Воронковский.

Алина Герасимова выяснила взаимосвязь условий роста и химического состава, оптических и электрических свойств плёнок нестехиометрических оксидов гафния, циркония и тантала. Результаты её работы могут быть полезны при создании технологических маршрутов изготовления элементов резистивной памяти и перспективной оксидной электроники — альтернативы полупроводниковой.

Кроме того, исследовательница предложила способ неразрушающего контроля состава плёнок нестехиометрических оксидов во время роста с помощью оптического метода, в котором используется эффект изменения поляризации света при его отражении от объектов (эллипсометрии).

Ученые также определили каким должен быть состав активных слоёв, чтобы получать мемристоры с лучшими характеристиками и предложили неразрушающий метод контроля состава слоев во время их синтеза.

Работа ученых позволила добиться стабильности характеристик мемристоров, а в 2022 году на данную разработку получен патент.

В дальнейшем молодые ученые планируют исследовать нестехиометрический оксид титана. Кроме того, они будут разрабатывать на его основе композитный материал, чувствительный к терагерцовому излучению и создавать матриц для болометров — приемников излучения.

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