Новосибирские импортеры завезли более 23 тонн замороженной ягоды

Основные поставки в наш регион вишни, малины, ежевики и других замороженных ягод с добавлением сахара осуществлялись в летние месяцы. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

В ведомстве уточнили, что в 2021 и 2022 годах поставка этой продукции в Сибирь велась довольно активно, а в 2023 году сибирские предприниматели не завозили ее совсем.

Главными поставщиками полезной ягоды стали Киргизия и Узбекистан. Лидируют по ввозу замороженных ягод новосибирские импортеры (23,5 тонн на 3,8 млн рублей), а также предприниматели Омской, Иркутской и Томской областей.

— Замороженные ягоды сибирские предприниматели могут завозить, в том числе для дальнейшей переработки на местных пищевых предприятиях, — отмечает заместитель начальника СТУ Дмитрий Колыханов. — Так, в 2024 году из СФО на 17% по сравнению с прошлым годом вырос экспорт кондитерских изделий, на 27% — шоколадных конфет, для производства которых могут использоваться различные ягодные желе и конфитюры.

Напомним, в 2023 году новосибирские предприятия экспортировали 353 тонны варенья и джемов. Томская область отправила 346,5 тонн сибирских сладостей, Омская область — 212,8 тонн, Алтайский край — 189,2 тонны. Всего регионы Сибири тогда экспортировали 1,143 тыс. тонн варенья и джемов.

Ранее редакция сообщала о том, что в этом году экспорт подсолнечного масла из Сибири увеличился вдвое. Большинство грузов ушло в страны ближнего зарубежья.