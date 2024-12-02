Около килограмма мефедрона нашли полицейские у жителя Новосибирска

В Новосибирске установили личность человека, подозреваемого в сбыте наркотических средств.

Им оказался ранее судимый 34-летний житель города. Розыск прохидил при поддержки УФСБ России по Новосибирской области.

— 21 ноября, при силовой поддержке спецподразделения Управления Росгвардии по Новосибирской области, подозреваемый был задержан в Новосибирском районе, — говорится в сообщении ГУ МВД по Новосибирской области.

При досмотре машины фигуранта, правоохранители обнаружили и изъяли мефедрон, общим весом более 970 граммов.

Возбуждено уголовное дело.

— Задержанному предъявлено обвинение, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — отмечается в сообщении суда.

Напомним, что недавно в Новосибирской области была пресечена попытка продажи более центнера наркотиков, осуществляемая мигрантами. Наркотические вещества были изъяты. Обвиняемым грозит наказание за незаконное производство и покушение на незаконный сбыт запрещенных веществ.

Ранее редакция сообщала о том, что подростков, пытавшихся продать наркотики, арестовали в Новосибирске. СК возбудил два уголовных дела.