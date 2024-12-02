Около килограмма мефедрона нашли полицейские у жителя Новосибирска

В Новосибирске установили личность человека, подозреваемого в сбыте наркотических средств.
Им оказался ранее судимый 34-летний житель города. Розыск прохидил при поддержки УФСБ России по Новосибирской области.
— 21 ноября, при силовой поддержке спецподразделения Управления Росгвардии по Новосибирской области, подозреваемый был задержан в Новосибирском районе, — говорится в сообщении ГУ МВД по Новосибирской области.
При досмотре машины фигуранта, правоохранители обнаружили и изъяли мефедрон, общим весом более 970 граммов.
Возбуждено уголовное дело.
— Задержанному предъявлено обвинение, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — отмечается в сообщении суда.
Напомним, что недавно в Новосибирской области была пресечена попытка продажи более центнера наркотиков, осуществляемая мигрантами. Наркотические вещества были изъяты. Обвиняемым грозит наказание за незаконное производство и покушение на незаконный сбыт запрещенных веществ.
Ранее редакция сообщала о том, что подростков, пытавшихся продать наркотики, арестовали в Новосибирске. СК возбудил два уголовных дела.
Источник фото: ГУ МВД по Новосибирской области
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru