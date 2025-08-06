Новосибирские инноваторы за полгода произвели товары на 36 млрд рублей

По итогам первого полугодия 2025 года компании Новосибирской области (без субъектов малого предпринимательства) произвели инновационную продукцию или оказали услуги инновационного характера на 35,8 млрд рублей, это на 23,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В итоге доля инновационного сектора в общем объеме отгруженных товаров, работ

и услуг крупных и средних организаций области также увеличилась с 3,7% до 4%, передает Новосибирскстат.

Наиболее охотно новые технологии внедряют обрабатывающие производства — на их долю пришлось 85,6% инновационной продукции. На этом сегменте рынка в регионе также активно работают организации сельского хозяйства, информации и связи, а также занятые профессиональной, научной и технической деятельностью.

Участники инновационного рынка пояснили Infopro54, что новосибирские компании наращивают выпуск продукции с использованием новых технологий во многих сферах: продукты питания, лекарственные препараты, медицинские изделия, БАДы, бытовая химия, удобрения и т.д. По-прежнему активно развивается ИТ-сектор — производители железа и софта, который получил очень мощный стимул после ухода западных игроков.

Для сравнения, в 2024 году оборот только в розничной торговле в регионе составил 1072,1 млрд рублей. Это на 10,5% больше (в сопоставимых ценах) уровня предыдущего года.

Ранее редакция сообщала о том, что региональные власти будут субсидировать ставку по кредитам под залог нематериальных активов и интеллектуальных прав для компаний креативного и технологического сектора.