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Новосибирский пасечник потерял пчел после обработки полей

  • 06/08/2025, 14:00
Автор: Юлия Данилова
Новосибирский пасечник потерял пчел после обработки полей
Вопреки законодательству сельхозредприятие не поставило его в известность о проведении работ

Пчеловоды Новосибирской области вновь жалуются на гибель пчел. На этот раз более 2,5 миллиона пчёл из-за обработки полей потерял пасечник из Кочковского района Андрей Першиков.

Как сообщила его дочь Анна Сивцова, пасека семьи Першиковых находится в 20-ти километрах от населенного пункта, рядом с которым расположены посевы. Собственник обрабатывал поля в течение июля, но не предупредил об этом пчеловодов. Сивцова напомнила, что по закону, все пасеки, которые входят в 10-километровую зону, аграрии обязаны предупреждать заблаговременно: если обработка длится не долго, до трёх дней, то пасечники просто закрывают ульи, если дольше — пчёл временно перемещают в безопасное место.

— На пасеке было 30 официальных семей, каждый улей чипирован, и 70 отводков. В итоге из ста семей осталось только 30, — цитирует Анну Сивцову Горсайт.

Эту информацию изданию подтвердили в ГБУ НСО «Управление ветеринарии Кочковского района Новосибирской области». Анна подчеркивает, что пасека семьи официальная, есть во всех реестрах пчеловодов, и к ним постоянно приезжают специалисты ветучастка, проводят анализы.

Сейчас предприниматели готовят иск к сельхозпредприятию минимум на 2 млн рублей. В среднем одна пчелосемья стоит от 15 до 80 тысяч рублей. Однако, Анна признает, что восстановить пасеку будет сложно, так как мед полон яда. Его использовать нельзя. Кроме того, нужно переплавлять рамки, закупать новые пчелосемьи, сахар, чтобы помочь пчелам пережить зиму. Першиковы также написали заявления в прокуратуру и в Россельхознадзор.

По словам Анны Сивцовой, рядом с ними расположено несколько неофициальных пасек. Их хозяева тоже пострадали, но вряд ли будут подавать на возмещение убытков, так как работали нелегально.

Ранее на гибель пчел жаловались пасечники из других районов области. По мнению Управления ветеринарии, причиной гибели насекомых стал пестицид, который использовали в сельском хозяйстве.

— Сейчас аграрии используют сложные химикаты для обработки полей, поэтому за пчел действительно страшно. Мы объехали расположенные вокруг нашей пасеки хозяйства и лично договорились с их руководителями, что нас будут предупреждать о работах заблаговременно. За это лето несколько раз увозили ульи подальше от полей. Но в целом, хозяйства проводят обработку ночью, поэтому утром для пчел поля уже безопасны, — рассказал Infopro54 пасечник Анатолий.

Напомним, в 2022 году массовая гибель пчел была зарегистрирована в четырех регионах Сибири. В Новосибирской области убытки понесли пчеловоды из Доволенского, Колыванского и Куйбышевского районов. Пчеловоды написали по этому поводу коллективную жалобу в прокуратуру. Всего с июня 2022 по июль 2023 год в ветнадзор поступило 118 жалоб от пчеловодов. В целом по России в 2023 году Россельхознадзор зафиксировал 345 жалоб на массовую гибель пчел.

Ранее аналогичная ситуация наблюдалась в 2020 году.

Ранее редакция сообщала о том, что пчеловод из Новосибирска придумал как бороться с массовой гибелью пчел на пасеках

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Право&Порядок Бизнес Агропром

Регионы: Новосибирск

Теги : пчеловоды Гибель пчел


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