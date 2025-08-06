«С-3»: крошечные куриные яйца появились на прилавках новосибирских магазинов

На прилавках новосибирских магазинов появились куриные яйца категории «С3». Это самые мелкие яйца из всех существующих категорий. Продаются они редко, и многие потребители даже не знают, что такая продукция выпускается, считая, что мельче С2 яиц не бывает.

Журналист Infopro54 увидел куриные яйца третьей категории в одном из новосибирских супермаркетов. Кассир магазина подтвердила, что данный товар появился сравнительно недавно – несколько недель назад. При этом абсолютной новинкой мелкие яйца назвать нельзя: в ГОСТе 31654-2012 категория «С3» указаны, и птицефабрики иногда выпускают такую продукцию. Вес мелких яиц составляет от 35 до 44 граммов. На фотографии, которая используется в качестве иллюстрации к данному материалу, яйцо третьей категории показано в сравнении с более привычной покупателям категории «отборное». Разница в весе у них 27 граммов. Если сравнивать общей вес стандартной упаковки из десяти яиц, то разница получается более чем в 300 граммов. Стоят мелкие яйца менее 50 рублей.

Куриные яйца третьей категории стал чаще появляться на российских прилавках с 2023 года. Птицефабрики используют различные маркетинговые решения для продвижения такой продукции. Так, в одном из регионов категория «С3» продается как яйца для салатов. Новосибирский производитель использует слово «kids» (для детей). На упаковке указано, что это яйца молодых куриц.

Ранее редакция сообщала, что куриные яйца в Новосибирске резко подешевели. Одной из причин снижения цен представители отрасли называют уменьшение спроса.