Новосибирские «ипешники» вышли в лидеры по стране по просроченным долгам перед банками

Совокупная просроченная задолженность индивидуальных предпринимателей по банковским кредитам в целом по РФ за год выросла на 27%, превысив 28 млрд рублей. Среднедушевой проблемный долг на каждого зарегистрированного индивидуального предпринимателя увеличился на 19%, до 7,9 тыс. рублей. К таким выводам пришли аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант» на основе изучения статистики Банка России, ФНС РФ и Судебного департамента при Верховном суде РФ. Внимание к долгам индивидуальных предпринимателей вызвано тем, что они, в отличие от других форм ведения бизнеса (ООО, ПАО или АО), отвечают по ним перед кредиторами всем своим личным имуществом, в том числе взыскание в некоторых случаях может быть наложено на единственное жилье (с предоставлением альтернативного).

Регионом-лидером, в котором с января 2021-го по январь 2022-го объём просроченных банковских кредитов вырос в шесть раз, стала Новосибирская область. На её долю приходится 2,2% общероссийского количества индивидуальных предпринимателей — 1,09 млрд рублей.

—Темп прироста проблемных долгов ускорился и фактически в два раза превышает темп прироста количества действующих индивидуальных предпринимателей, — поясняет Денис Аксёнов, генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант». — Наша оценка основана на данных по банковским кредитам, а у любого индивидуального предпринимателя, испытывающего проблемы с бизнесом, существуют и проблемные долги перед поставщиками и бюджетами, и в совокупности это уже совсем иная ситуация, особенно в нынешних экономических реалиях.

В 3,5 раза объём проблемных долгов вырос в Томской области (0,6%), в 2,7 раза — Москве (10%), в 2 раза — в Архангельской области (0,7%).

По данным Судебного департамента при Верховном суде РФ, в первом полугодии 2021 года федеральные арбитражные суды по завершенным банкротным делам индивидуальных предпринимателей утвердили к взысканию сумму долгов на 40,6 млрд рублей, всего в производстве находилось 7,2 тыс. дел. Инициатором банкротства, как правило, в подавляющем большинстве случаев является кредитор ИП, в том числе — государственные органы в лице ФНС РФ.