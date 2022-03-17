Застройщики снова предлагают возобновить программу региональной ипотеки

На грани популизма

На заседании строительного комитета регионального парламента, членами которого являются в основном представители строительных компаний, областной Минстрой озвучил меры поддержки отрасли.

— Третий пакет будет такой же популистский? Или у него все-таки будут какие-то действенные вещи? — поинтересовался Илюхин.

Как отметил и.о. министра Алексей Колмаков, первые два пакета уже анонсированы правительством, третий находится в стадии подготовки. Судя по комментариям, прозвучавшим послед доклада, депутатов эти меры поддержки не впечатлили. Депутат, гендиректор АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» («АРЖС») Вячеслав Илюхин заявил, что два пакета мер, которые предложены для поддержки строительной отрасли на федеральном и региональном уровне, ее проблем практически не решают.

Кроме того, по его мнению, некоторые меры поддержки могут ухудшить ситуацию, так как формируют предпосылки для коррупции.

— Возможность увеличения стоимости контракта на 60% без торгов и упрощение процедуры определения сметной стоимости. Не создают ли два этих пункта в совокупности почву для коррупции? — рассуждает Илюхин. — То, что сейчас происходит с нашей экономикой на фоне санкций, нас должно было отрезвить. Мы должны были понять, что что-то мы делаем не так, что нужно сконцентрироваться и не просто принимать какие-то популистские решения, а действенные меры, которые поддержат экономику. Мы вместо этого даем возможность на 60% без торгов поднять стоимость контракта и упрощаем сметные процедуры — делайте что хотите. В чем подвох?

Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка не исключил, что разрешение на удорожание стоимости контракта на 60% может повлиять на инфляцию. При этом чиновник отметил, что сейчас принимаются меры для того, чтобы зафиксировать цены на металл, строительные материалы.

— С крупными игроками пытаются договориться. Других механизмов нет. Если вы их предложите, то мы, конечно, их рассмотрим, — добавил он.

Депутат, директор ООО СЗ «Грандпарк» Никита Галитаров обратил внимание еще на одну проблему, которая сейчас очень тревожит застройщиков, но обойдена вниманием со стороны органов власти.

— Средств дольщиков, поступающих на счета эскроу, при серьезном росте себестоимости строительства будет недостаточно для завершения объектов со сроками сдачи в 2023-2024 годах. Мы предлагаем рассмотреть возможность индексации средств граждан, размещенных на счетах эскроу, как минимум, на официальный процент инфляции, — предложил он. — Пока получается, что из всех участников строительства банки находятся в привилегированном положении. Они выдают гражданам ипотеку, застройщикам — проектное финансирование. При этом и первые, и вторые платят за кредиты, а строительная компания еще и за средства, которые размещены на эскроу-счетах. Может, в данной экономической ситуации стоит рассмотреть возможность всесторонней поддержки?

Вячеслав Илюхин добавил, что в последнее время банки начали повышать комиссии по счетам эскроу до 4-5%.

— Когда я кому-то говорю, что плачу банку за свои же средства, которые лежат у него на счете, мне не верят. Но это так. Маловероятно, что комиссии отменят, но пусть банки сейчас их хотя бы не повышают, — говорит Илюхин. — Тогда у строителей будет желание быстрее продавать, и это остановит рост цен в строительной отрасли. При условии, что мы сможем проработать обоснование роста цен с местными поставщиками строительных материалов — с чего ради они их повышают. Это один из рисков упрощения процедуры определения сметной стоимости. Она должны быть прозрачна. Да, мы должны признать, что не уложимся в отыгранные цены контрактов, и они повысятся, но повысятся в соответствии с расчетами, которые будут очень подробно проверяться.

Депутат, генеральный директор ГК «КПД-Газстрой» Евгений Покровский предложил УФАС

Координатор по Сибирскому федеральному округу Национального объединения строителей («НОСТРОЙ»), руководитель Ассоциации строительных организаций Новосибирской области (СРО «АСОНО») Максим Федорченко предложил создать совместную рабочую группу застройщиков, банкиров и органов власти и обсудить возможные нюансы использования средств дольщиков.

— С ростом учетной ставки удивительным образом во всех договорах проектного финансирования растет специальная ставка. Комиссия по счетам, на которых лежат деньги дольщиков, собранные застройщиками, сейчас уже выросла до 4-6%, хотя они используются целевым образом. Цены на квартиры растут, банки собирают больше, но в рамках проектного финансирования выдают застройщикам только то, что определено кредитными лимитами, не соглашаясь их увеличивать, — рассуждает Федорченко. — При этом сейчас возможны срывы сроков строительства из-за дефицита стройматериалов, технического оборудования, например лифтов. Это тоже не предусмотрено договорами проектного финансирования.

Он также рассказал, что на уровне правительства РФ сейчас обсуждается вопрос о поэтапном раскрытии эскроу-счетов при степени готовности объекта хотя бы 70%

— Банки стоят стеной, так как не хотят отдавать деньги, им нужна ликвидность и фонды. Но если сегодня не раскрывать эти счета и держать деньги до сдачи объекта, мы рискуем недостроить ряд уже начатых проектов, я не говорю уже о том, чтобы начинать новые. Может, обсудить эту инициативу от комитета, — предложил он депутатам.

Вячеслав Илюхин также поинтересовался, как власть планирует поддерживать малый и средний бизнес, который не входит в системообразующие предприятия.

— Есть небольшие предприятия, которые тоже строят. Поддерживая системообразующие компании, мы снова будем идти к монополизму, и это касается не только строительной отрасли, — заявил Илюхин.

Сергей Семка напомнил, что для поддержки малого и среднего бизнеса в регионе реализуются программы в рамках Фонда микрофинансирования, гарантийного фонда.

Опять региональная ипотека

На заседании комитета депутаты вновь подняли вопрос о возобновлении региональной программы ипотеки как меры поддержки отрасли. Она показала свою эффективность в кризис 2008 года. Напомним, с этим же предложением застройщики выходили к правительству области в 2015 году. Достаточно долго эта тема обсуждалась, но в итоге сошла на нет. Поднимался вопрос и о региональной ипотеке для вторичного жилья.

— В кризис 2008 года, когда бюджет Новосибирской области был 80 млрд рублей, мы нашли возможность стимулировать строительную отрасль через региональную ипотеку и выделили на эти цели 1 млрд рублей. Сейчас бюджет области — более 200 млрд. Нужно от комитета обратиться к губернатору с предложением о выделении 1 млрд рублей на эти цели, — предложил зампредседателя комитета Дмитрий Козловский.

Депутат, директор ООО «ГаммаСтрой» Ашот Рафаелян также отметил: несмотря на существование федеральной ипотеки с господдержкой, на региональном уровне также нужно принимать программу по субсидированию ставки для покупателей жилья.

— Без поддержки программ ипотеки на уровне региона и федерации мы не сможем простимулировать спрос. Если не будет спроса — не будет предложения, — констатировал он.

Напомним, предыдущая региональная программа субсидирования ипотеки на «первичке» действовала с февраля 2009 до декабря 2010 года. По данным областного Минстроя, в 2010 году субсидии получили 4694 человека, взявшие ипотечных кредитов на 3,74 млрд рублей (в 2009 году — 1100 человек; 1,27 млрд рублей). Общий объем средств, привлеченных в строительную отрасль региона за время действия программы, составил 9,634 млрд рублей. В рамках программы квартиры приобретались более чем у 25 застройщиков. В лидерах по количеству проданных квартир были ООО «Дискус плюс», ООО «Энергомонтаж» и ООО ПСК «Сибирь».

И.о. министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков напомнил, что в области есть программа по льготной ипотеке, которая реализуется через Новосибирское областное агентство ипотечного кредитования (НОАИК).

— После запуска ипотеки с господдержкой спрос на продукты НОАИК упал. В прошлом году программа практически не работала. Сейчас, возможно, на нее нужно добавлять средства, — согласился чиновник.

При этом Колмаков напомнил, что в федеральном контексте сейчас работают несколько видов льготной ипотеки: сельская, семейная, льготная ипотека под 7%.

В итоге Сергей Семка и Алексей Колмаков рекомендовали депутатам передавать свои предложения по мерам поддержки строительной отрасли и экономики региона в правительство области. Они будут обсуждаться на оперативном штабе по противодействию санкциям