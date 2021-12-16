Рестораторы снова попросили у мэра льготы по установке летников

— Мы, рестораторы, написали петицию на имя мэра, где рассказали о ситуации, в которой сейчас оказалась отрасль, а также рассказали о замечательном начинании, принятом муниципалитетом в 2020 году — льготных условиях по размещению летников, — отметил во время встречи мэра Новосибирска с предпринимателями Новосибирск ресторатор, руководитель Новосибирского филиала Федерации рестораторов и отельеров России Владимир Бурковский.

— В 2021 году аналогичное решение принять не получилось. Не могли бы вы рассмотреть этот вопрос плотнее, может, дадите поручение департаменту потребительского рынка заняться этой темой либо использовать наработки 2020 года? — попросил Бурковский. — Без вашего вмешательства рестораторам не удастся вылезти из ямы. Нам будет очень плохо.

Он напомнил, что благодаря разрешению муниципалитета размещать летники без долгих согласований, а только по письму предпринимателя, в рамках территории, прилегающей к его объекту, бизнес мог проскочить сложный период первого локдауна пандемии и хотя бы немного уменьшить его последствия.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отметил, что «тема заслуживает внимания», и поручил департаменту зафиксировать и рассмотреть предложение.

— Предложение зафиксируйте. Чтобы учли его при открытии летнего сезона, когда погода позволит, — обратился он к главе департамента Виталию Витухину.

Напомним, в 2020 году, после глобального локдауна, введенного в апреле, ресторанное сообщество Новосибирска 3 месяца добивалось открытия хотя бы летних веранд.

— Отрасль понесла колоссальные убытки. Даже те заведения, которые смогли запустить доставку и работать на вынос, восстановили оборот не более чем на 25-30% от мартовского уровня, — отмечал тогда Владимир Бурковский.

С 6 июля 2020 года губернатор Новосибирской области разрешил общепиту региона работать в формате летних веранд. Как уточняли в Минпромторге, это разрешение коснулось примерно 850 предприятий. Однако Владимир Бурковский пояснял, что далеко не все рестораны Новосибирска имеют летние веранды. Поэтому Федерация рестораторов и отельеров России предлагала разрешить заведениям, у которых нет летних веранд, вынести столики и занять прилегающие тротуары. Такое решение к лету 2020 года приняли власти Кузбасса, Санкт-Петербурга и многих городов Европы. Представители Федерации обращались к мэру с просьбой разрешить размещение импровизированных летних площадок на прилегающих к общепиту территориях, с соблюдением социальной дистанции и любой другой формы городской логистики. В обращении подчеркивалось, что в регионах, где уже принято такое решение, этоРестораторы просили рассмотреть возможность использования муниципальных земель на прилегающих к заведениям территориях для размещения летних веранд до 1 октября по упрощенному порядку, без разработки проекта благоустройства и оформления арендных отношений. Кроме того,

В итоге постановление начало действовать в середине июля. В мэрии прогнозировали, что за разрешением придут около 300 предпринимателей.

С 12 ноября 2021 года в общепите региона были введены QR-коды для посетителей. Рестораторы предупреждали, что это приведет к падению выручки на 70% и углублению проблем в отрасли.