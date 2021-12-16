Рестораторы снова попросили у мэра льготы по установке летников

— Мы, рестораторы, написали петицию на имя мэра, где рассказали о ситуации, в которой сейчас оказалась отрасль, а также рассказали о замечательном начинании, принятом муниципалитетом в 2020 году — льготных условиях по размещению летников, — отметил во время встречи мэра Новосибирска с предпринимателями Новосибирск ресторатор, руководитель Новосибирского филиала Федерации рестораторов и отельеров России Владимир Бурковский.
— В 2021 году аналогичное решение принять не получилось. Не могли бы вы рассмотреть этот вопрос плотнее, может, дадите поручение департаменту потребительского рынка заняться этой темой либо использовать наработки 2020 года? — попросил Бурковский. — Без вашего вмешательства рестораторам не удастся вылезти из ямы. Нам будет очень плохо.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отметил, что «тема заслуживает внимания», и поручил департаменту зафиксировать и рассмотреть предложение.
— Предложение зафиксируйте. Чтобы учли его при открытии летнего сезона, когда погода позволит, — обратился он к главе департамента Виталию Витухину.
Напомним, в 2020 году, после глобального локдауна, введенного в апреле, ресторанное сообщество Новосибирска 3 месяца добивалось открытия хотя бы летних веранд.
— Отрасль понесла колоссальные убытки. Даже те заведения, которые смогли запустить доставку и работать на вынос, восстановили оборот не более чем на 25-30% от мартовского уровня, — отмечал тогда Владимир Бурковский.
В итоге постановление начало действовать в середине июля. В мэрии прогнозировали, что за разрешением придут около 300 предпринимателей.
С 12 ноября 2021 года в общепите региона были введены QR-коды для посетителей. Рестораторы предупреждали, что это приведет к падению выручки на 70% и углублению проблем в отрасли.
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