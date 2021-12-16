Рекламодателям

Рестораторы снова попросили у мэра льготы по установке летников

  • 16/12/2021, 19:01
Автор:
Новости Новосибирска
Отрасль начала подготовку к весенне-летнему сезону 2022 года и решила подстраховаться на фоне ограничений.

— Мы, рестораторы, написали петицию на имя мэра, где рассказали о ситуации, в которой сейчас оказалась отрасль, а также рассказали о замечательном начинании, принятом муниципалитетом в 2020 году — льготных условиях по размещению летников, — отметил во время встречи мэра Новосибирска с предпринимателями Новосибирск ресторатор, руководитель Новосибирского филиала Федерации рестораторов и отельеров России Владимир Бурковский.

Рестораторам Новосибирска не продлили «пандемийную» льготу на аренду летников

Он напомнил, что благодаря разрешению муниципалитета размещать летники без долгих согласований, а только по письму предпринимателя, в рамках территории, прилегающей к его объекту, бизнес мог проскочить сложный период первого локдауна пандемии и хотя бы немного уменьшить его последствия.

— В 2021 году аналогичное решение принять не получилось. Не могли бы вы рассмотреть этот вопрос плотнее, может, дадите поручение департаменту потребительского рынка заняться этой темой либо использовать наработки 2020 года? — попросил Бурковский. — Без вашего вмешательства рестораторам не удастся вылезти из ямы. Нам будет очень плохо.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отметил, что «тема заслуживает внимания», и поручил департаменту зафиксировать и рассмотреть предложение.

— Предложение зафиксируйте. Чтобы учли его при открытии летнего сезона, когда погода позволит, — обратился он к главе департамента Виталию Витухину.

Напомним, в 2020 году, после глобального локдауна, введенного в апреле, ресторанное сообщество Новосибирска 3 месяца добивалось открытия хотя бы летних веранд.

— Отрасль понесла колоссальные убытки. Даже те заведения, которые смогли запустить доставку и работать на вынос, восстановили оборот не более чем на 25-30% от мартовского уровня, — отмечал тогда Владимир Бурковский.

Friends Orchestra в 2020 году запустил в Новосибирске 5 новых проектов

Friends Orchestra в 2020 году запустил в Новосибирске 5 новых проектов

С 6 июля 2020 года губернатор Новосибирской области разрешил общепиту региона работать в формате летних веранд. Как уточняли в Минпромторге, это разрешение коснулось примерно 850 предприятий. Однако Владимир Бурковский пояснял, что далеко не все рестораны Новосибирска имеют летние веранды. Поэтому Федерация рестораторов и отельеров России предлагала разрешить заведениям, у которых нет летних веранд, вынести столики и занять прилегающие тротуары. Такое решение к лету 2020 года приняли власти Кузбасса, Санкт-Петербурга и многих городов Европы. Представители Федерации обращались к мэру с просьбой разрешить размещение импровизированных летних площадок на прилегающих к общепиту территориях, с соблюдением социальной дистанции и любой другой формы городской логистики. В обращении подчеркивалось, что в регионах, где уже принято такое решение, это размещение признано временной региональной формой поддержки МСП на период пандемии и является бесплатным (безвозмездным). Рестораторы просили рассмотреть возможность использования муниципальных земель на прилегающих к заведениям территориях для размещения летних веранд до 1 октября по упрощенному порядку, без разработки проекта благоустройства и оформления арендных отношений. Кроме того, представители HoReCa просили отменить оплату для уже согласованных веранд, так как «установленный в 2019 году порядок оплаты по коэффициенту Ки в силу сложившегося экономического положения был для них невозможен».

В итоге постановление начало действовать в середине июля. В мэрии прогнозировали, что за разрешением придут около 300 предпринимателей.

С 12 ноября 2021 года в общепите региона были введены QR-коды для посетителей. Рестораторы предупреждали, что это приведет к падению выручки на 70% и углублению проблем в отрасли.

Фото автора

141

Рубрики : Экономика Власть Бизнес

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : Рестораны пандемия ограничения локдаун летние кафе


0
0

Читайте также:

Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

В трех регионах Сибири ипотека станет доступнее

15/12/2021, 14:22

300 тонн шаров и мишуры привезли в Сибирь к Новому году

15/12/2021, 12:07

В Новосибирской области цены на моторное топливо в ноябре увеличились на 8,1%

10/12/2021, 16:02

ВТБ в Новосибирской области планирует выдавать удаленно каждый второй кредит наличными в 2022 году

10/12/2021, 10:49

Актуальный разговор

Интервью

В рамках закона: как потребителю финансовых услуг отстаивать свои права

Все материалы
Лента новостей

Новые багажные вагоны получили почтовики Новосибирской области

16/12/2021, 16:14

Анатолий Локоть: Документы на метро есть — нет источника его финансирования

16/12/2021, 15:00

Программу тур кешбэка продлили на 2022 год

16/12/2021, 14:50

Частные клиники Новосибирска объединились в медицинский кластер для эксперта медуслуг

16/12/2021, 14:00
Популярное

Четверо из десяти россиян против любых QR-кодов

16/12/2021, 11:06

Стоит ли покупать телефоны в декабре?

16/12/2021, 09:51

МВД определило порядок вскрытия автомобилей и квартир в отсутствие владельца

14/12/2021, 17:24

Магнитные бури в январе 2022 года

14/12/2021, 16:42

В каких случаях наследство может «обнулиться»

14/12/2021, 11:31

В Минэнерго предложили снять запрет на продажу алкоголя на АЗС

14/12/2021, 11:09

Пенсии — 2022: индексации, доплаты, удержания

13/12/2021, 11:40
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Дмитрий Яухман: Больно за то, что происходит с Новосибирском!
15/12/21, 11:40

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

«НЗПП Восток» реализовал акцию «Подарим сказку детям!»

16/12/2021, 18:14

Банк «Левобережный» начал подключать «СБП эквайринг»

16/12/2021, 15:30

ВТБ победил в двух номинациях ИТ-премии CIO Awards

16/12/2021, 11:09

Банк Уралсиб вошел в Топ-3 самых рентабельных банков

16/12/2021, 10:15

Доверие профессионалов и потребителей

15/12/2021, 17:54

Сможет ли введение QR-кода в общепите стабилизировать эпидемиологическую ситуацию?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

С нового года россияне будут платить четыре новых налога

С нового года россияне будут платить четыре новых налога

Область хочет включить расширение трассы «Иртыш» в федеральную программу в 2022 году

Новосибирский губернатор прокомментировал будущее повышение цен на тепло

На Волочаевской сорваны сроки работ по БКАД

На «Городскую электричку» потребуются около 14 млрд рублей

Финансы

Новости туризма

Программу тур кешбэка продлили на 2022 год

С нового года россияне будут платить четыре новых налога

Страховщики недовольны количеством уголовных дел за мошенничество с ОСАГО

Стоимость минимальной продуктовой корзины в Новосибирской области составила 5220 рублей

На вклады для малоимущих хотят установить лимит до 200-300 тысяч рублей

Политика

Новости Новосибирска

Кто из новосибирцев войдет в партийное руководство «Единой России»

Готовы ли чиновники мэрии Новосибирска и руководство горсовета работать без зарплаты?

QR-коды не подошли для публичных слушаний в Новосибирске

Коалиционеры «разбрелись по партиям» и «бьют таксистов»

Оппозиционная коалиция продолжает работать

Недвижимость

Новости Новосибирска

Новостройки Новосибирска-2021: архитектурные итоги

Преимущества центра: в Новосибирске строят клубный дом ALMOND

«Циан» лишил пользователей возможности сдавать квартиры «только славянам»

К концу 2022 года объем средств на счетах эскроу превысит 700 млрд рублей

В мэрии обозначили перспективы жителей частного сектора Новосибирска

Технологии

Новости Новосибирска

Смотреть близко и далеко одновременно — реально

Инноваторы готовы избавить новосибирцев от неприятных запахов

Промышленные роботы пришли в Новосибирск

Первая партия инновационных термометров-пластырей поступит в муниципальные аптеки

«Умному дому» нужен общий протокол

Телекоммуникации

Новости компаний

Как сибиряки строят свой бизнес по-умному

МегаФон внедряет новый способ оплаты покупок в салонах связи

На Магнитогорском металлургическом комбинате появится сеть Private LTE МегаФона

TikTok стал третьим среди самых популярных соцсетей в регионе

World of Tanks и тариф «Игровой» от «Ростелекома» предлагают победное завершение года

Агропром

Новости Новосибирской области

Новосибирские ученые разрабатывают замену антибиотикам

Компания «Сибагро» в 1,5 раза увеличила производственные мощности, запустив в Новосибирске третью очередь свинокомплекса

Агрохолдинг «Толмачевский» планирует запустить молокоперерабатывающий завод в 2023 году

Новосибирская область впервые экспортирует тритикале

Почему новосибирские аграрии получили в 2021 году рекордный урожай?

Транспорт

Новости Новосибирска

Анатолий Локоть: Документы на метро есть — нет источника его финансирования

Область хочет включить расширение трассы «Иртыш» в федеральную программу в 2022 году

На каких дорогах не досчитались объектов безопасности для пешеходов?

Определен подрядчик для строительства трамвайных путей до нового автовокзала

На «Городскую электричку» потребуются около 14 млрд рублей

Медицина

Новости Новосибирска

На базе Городской клинической больницы № 34 будет создан новый лечебный корпус

Прокрастинация. Сделать все и не бросить на половине пути — реально?

На базе Новосибирского клинического центра крови будет создан гематологический центр

Увидеть изнутри: современная диагностика с эндоскопом

В областном онкоцентре появится эндоскопическое отделение

Авто

На покупку новых автомобилей в октябре россияне потратили более 250 млрд рублей

На покупку новых автомобилей в октябре россияне потратили более 250 млрд рублей

Новосибирск вошел в топ-10 регионов по числу премиум-автомобилей

В Новосибирске открылся новый дилерский центр Mitsubishi

Tesla до 2023 года отложила запуск моделей Roadster и Semi

Большинство новосибирцев отложили покупку автомобиля из-за роста цен

Туризм

Новости туризма

Программу тур кешбэка продлили на 2022 год

Новогодние туры в Турцию подорожали в 2,2 раза

Горнолыжные курорты России с прогнозом погоды по высотам

Приток туристов в регионы Сибири еще не приблизился к допандемийному уровню

Создание экопарка «Хомутина» обойдется в полмиллиарда рублей

Общество

Новости Новосибирской области

Новые багажные вагоны получили почтовики Новосибирской области

Анатолий Локоть: Документы на метро есть — нет источника его финансирования

Программу тур кешбэка продлили на 2022 год

Частные клиники Новосибирска объединились в медицинский кластер для эксперта медуслуг

Новосибирские владельцы детских центров просят губернатора отменить запрет на их работу в праздники

Стиль жизни

парфюм

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Декабрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска