Новосибирские льготники получат скидку до 50% на оплату счета за ЖКУ

О том, что граждане, которые относятся к категории льготников, смогут платить за ЖКУ на 30-50% меньше, чем все остальные, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минстрой РФ.

В ведомстве уточнили, что предположительно россиянин, получающий господдержку, будет оплачивать услуги на 30-50% меньше их стоимости (в зависимости от льготной категории). При этом указанная разница будет подтверждаться именным электронным сертификатом и при осуществлении оплаты попадать в реестр для последующего взаиморасчета государства с поставщиком услуги.

Также в министерстве добавили, что деньги отныне будут направляться на счет поставщика услуг, а не потребителю, как это происходит сейчас.

Таким образом льготники смогут получать от государства помощь в момент произведения оплаты ЖКУ.

В Минстрое отметили, что сервис заработает не ранее 2024 года. Вместе с тем, скидки по оплате ЖКХ будут доступны федеральным льготникам, например, ветеранам ВОВ, инвалидам, ветеранам труда.

Нововведение призвано повлиять на сокращение задолженности граждан за ЖКУ, заключили в ведомстве.

Ранее редакция сообщала, что получить льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг станет проще.