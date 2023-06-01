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Два кота и домовой: любимые персонажи из детства в исследовании Wink и Литрес

  • 01/06/2023, 11:22
В преддверии Дня защиты детей Wink (цифровой видеосервис «Ростелекома») и книжный сервис Литрес провели совместный опрос среди пользователей и узнали, кто из персонажей отечественных детских мультфильмов и книг был для них примером в детстве.

Два кота и домовой: любимые персонажи из детства в исследовании Wink и ЛитресВ опросе участвовали более 1 тыс. респондентов.

Детский контент — один из самых востребованных в видеосервисе, а популярность многих детских фильмов и анимации обгоняет кино для более взрослой аудитории. Поэтому неудивительно, что большинство пользователей (93%) сегодня с удовольствием знакомит своих детей с отечественными анимационными фильмами и произведениями. Так, более 70% ответивших считают, что книги и мультфильмы учат отличать добро от зла и формируют у детей правильную систему ценностей. Примерно одинаковое количество ответивших отметило, что герои помогают младшему поколению преодолевать трудности и достигать целей (63%), а также развивают способности мыслить нестандартно (62%).

В пятерку самых любимых и влиятельных персонажей вошли довольно разные характеры. Рейтинг героев из детства возглавил Кот Матроскин (58%). Зрители впервые увидели его в 1978 году, а спустя 40 лет он вернулся на экраны в современном мультсериале «Простоквашино» (0+). На втором месте — Котенок по имени Гав (50%), трогательный и любопытный герой одноименного цикла мультфильмов, снятого по мотивам сказок Григория Остера. Третья строчка — у кукольного Домовенка Кузи (46%), похождениям которого посвящен цикл мультфильмов «Приключения домовенка Кузи» (0+).

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Фото предоставлено рекламодателем

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#Рынок микрофинансирования
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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Ростелекома ЛитРес день защиты детей Wink


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