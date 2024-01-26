Ритейлеры готовы принимать на работу школьников в Новосибирске

Директор Сибирского округа, ПАО «Магнит» Алена Рыбалко в рамках конференции в Новосибирске прокомментировала тренды, актуальные для рынка ритейла в 2024 году.

Продолжение роста объемов онлайн- и интернет-торговли . В 2023 году у «Магнита» продажи в этом сегменте выросли на 20%. В Сибири у компании на 80% вырос объем онлайн-доставки, и этот тренд сохранится.

. В 2023 году у «Магнита» продажи в этом сегменте выросли на 20%. В Сибири у компании на 80% вырос объем онлайн-доставки, и этот тренд сохранится. Активное развитие форматов мягкого и жёсткого дискаунтеров. В 2023 году ритейлер открыл в Сибири более 100 точек первого формата. В 2024 планирует развивать эту сеть в малых городах. Кроме того, в 2024 году компания выходит в регионы с форматом «жесткий дискаунтер». На сегодняшний день 55 точек этого формата работает в Москве и Московской области.

Секретами выживания магазинов у дома поделились эксперты в Новосибирске рациональное, осознанное потребление. Мы видим, что у людей есть деньги, но они начинают потреблять более экономично и экологично, осознаннее подходят к выбору товара. Покупают не потому что дешево, а потому что выгодно, предпочитая сэкономленные деньги потратить на что-то другое. Это история про то, что мы стали жить не хуже, а более осознанно и это меняет стратегию покупательского поведения, — комментирует Алена Рыбалко.

Рост спроса на готовую еду . В прошлом году ритейлер открыл 150 мини-пекарен в магазинах у дома, в 2024 планирует запустить еще 200, а также 300 кофе-поинтов. В этом проекте активно участвуют местные производители.

. В прошлом году ритейлер открыл 150 мини-пекарен в магазинах у дома, в 2024 планирует запустить еще 200, а также 300 кофе-поинтов. В этом проекте активно участвуют местные производители. Рост спроса на российские бренды . Результатом работы сетей по импортозамещению стал тот факт, что 95% продукции, представленной на полках, это продукция российских производителей.

. Результатом работы сетей по импортозамещению стал тот факт, что 95% продукции, представленной на полках, это продукция российских производителей. В рамках СТМ (собственная торговая марка) наблюдается рост спроса на товары среднего и высокого сегмента. Доля продаж частных марок по итогам 2024 года уже превысила 20% от общего объема продаж.

Жесткий дефицит кадров и рынок кандидата.

— Ритейлерам приходится кардинально менять подход к найму, предлагать сотрудникам гибкие графики. За счет такого подхода удается привлекать на работу студентов. Мы также предлагаем в свободное время подработку для школьников — в рамках Трудового кодекса, — рассказывает Алена Рыбалко. — Интерес есть. В частности, школьники могут работать несколько часов в день. В основном они привлекаются на выкладку товара и смену ценников.

По данным Минпромторга Новосибирской области, в Новосибирской области работает 30,3 тысячи объектов розничной торговли. На долю розничных сетей приходятся 44.5% оборота. В торговых точках региона наиболее полно представлена хлебобулочная и овощная продукция — до 100%. До 80% составляет доля по курице и яйцу. По крупам — до 75%, по молоку — от 30 до 80%, по рыбе — от 10% до 80%, по мясу — до 57%, по колбасе — до 40%.

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