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Ритейлеры готовы принимать на работу школьников в Новосибирске

  • 26/01/2024, 17:07
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Ритейлеры готовы принимать на работу школьников в Новосибирске
А также расширяют сети дискаунтеров, объясняя это «трендом на осознанное потребление».

Директор Сибирского округа, ПАО «Магнит» Алена Рыбалко в рамках конференции в Новосибирске прокомментировала тренды, актуальные для рынка ритейла в 2024 году.

  • Продолжение роста объемов онлайн- и интернет-торговли. В 2023 году у «Магнита» продажи в этом сегменте выросли на 20%. В Сибири у компании на 80% вырос объем онлайн-доставки, и этот тренд сохранится.
  • Активное развитие форматов мягкого и жёсткого дискаунтеров. В 2023 году ритейлер открыл в Сибири более 100 точек первого формата. В 2024 планирует развивать эту сеть в малых городах. Кроме того, в 2024 году компания выходит в регионы с форматом «жесткий дискаунтер». На сегодняшний день 55 точек этого формата работает в Москве и Московской области.

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— Открытие дискаунтеров реакция еще на один тренд: рациональное, осознанное потребление. Мы видим, что у людей есть деньги, но они начинают потреблять более экономично и экологично, осознаннее подходят к выбору товара. Покупают не потому что дешево, а потому что выгодно, предпочитая сэкономленные деньги потратить на что-то другое. Это история про то, что мы стали жить не хуже, а более осознанно и это меняет стратегию покупательского поведения, — комментирует Алена Рыбалко.

  • Рост спроса на готовую еду. В прошлом году ритейлер открыл 150 мини-пекарен в магазинах у дома, в 2024 планирует запустить еще 200, а также 300 кофе-поинтов. В этом проекте активно участвуют местные производители.
  • Рост спроса на российские бренды. Результатом работы сетей по импортозамещению стал тот факт, что 95% продукции, представленной на полках, это продукция российских производителей.
  • В рамках СТМ (собственная торговая марка) наблюдается рост спроса на товары среднего и высокого сегмента. Доля продаж частных марок по итогам 2024 года уже превысила 20% от общего объема продаж.

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Потребительский рынок в 2023 году заработал больше, чем планировал

— Уход иностранных брендов, рост интереса к СТМ дает потенциал для развития отечественным производителям, — говорит Алена Рыбалко. — Плюс, когда покупатель ориентируется на осознанное потребление, открывается больше возможностей для новых предложений. Думаю, что этот тренд будет определяющим для рынка FMCG в целом.

  • Жесткий дефицит кадров и рынок кандидата.

— Ритейлерам приходится кардинально менять подход к найму, предлагать сотрудникам гибкие графики. За счет такого подхода удается привлекать на работу студентов. Мы также предлагаем в свободное время подработку для школьников — в рамках Трудового кодекса, — рассказывает Алена Рыбалко. — Интерес есть. В частности, школьники могут работать несколько часов в день. В основном они привлекаются на выкладку товара и смену ценников.

По данным Минпромторга Новосибирской области, в Новосибирской области работает 30,3 тысячи объектов розничной торговли. На долю розничных сетей приходятся 44.5% оборота. В торговых точках региона наиболее полно представлена хлебобулочная и овощная продукция — до 100%. До 80% составляет доля по курице и яйцу. По крупам — до 75%, по молоку — от 30 до 80%, по рыбе — от 10% до 80%, по мясу — до 57%, по колбасе — до 40%.

Ранее редакция приводила мнение других экспертов о трендах рынка ритейла в Новосибирской области. 

Фото freepik

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Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : торговые сети ритейл дискаунтеры


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