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Новосибирские оборонные предприятия увеличили количество вакансий

  • 12/10/2022, 11:04
вакансии на оборонных предприятиях
В ИТ-секторе региона, наоборот, отмечается заметное снижение предложений.

Количество вакансий, размещенных новосибирскими работодателями на сервисе Зарплата.ру, в минувшем месяце относительно последнего месяца лета увеличилось на 9%.

— В начале осени работодатели стали чаще искать монтажников (+20%), операторов call-центров (+18%), швей (+18%), поваров (+15%), инженеров-технологов (+10%), медсестер (+6%), — сообщает пресс-служба Зарплата.ру.

Кроме того, в сентябре в сравнении с августом этого года на 39% увеличился прирост откликов на предложения работодателей в сфере оборонного производства, число вакансий в этой же отрасли выросло на 52%. В топ специальностей по возросшему количеству откликов вошли: инженер-технолог, специалист по закупкам, слесарь-ремонтник, инженер-конструктор, фрезеровщик, инженер по метрологии, контролер станочных и слесарных работ, слесарь-сантехник на участок по эксплуатации и ремонту оборудования, экономист.

Собственник и директор компании ООО «АБВ-Строй» Евгений Мироненко

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Напомним, многие предприятия ОПК получили возможность предоставлять бронь своим сотрудникам по частичной мобилизации. Ранее новосибирские предприниматели рассказывали редакции, что от них уходят специалисты на предприятия оборонки, даже с понижением зарплаты.

По данным Зарплаты.ру, медианная заработная плата (Срединная зарплата, при которой одна половина (50%) работников получает меньше данного уровня, а вторая половина — больше. — Ред.) по Новосибирской области в минувшем месяце не увеличилась, а снизилась на 2% относительно данных за июнь этого года и составляет 40 тыс. рублей. При этом есть специальности, по которым в сентябре отмечается рост медианных зарплат относительно июня: заработок увеличился у ветеринаров до 43,7 тыс. рублей (+26%), у массажистов — до 50 тыс. рублей (+20%), у швей — до 50 тыс. рублей (+10%), у автослесарей — до 60 тыс. рублей (+8%), у грузчиков — до 38 тыс. рублей (+7%), у монтажников — до 75 тыс. рублей (+7%), инженеров по эксплуатации — до 50 тыс. рублей (+6%).

В ИТ-секторе отмечается заметное  снижение предложений: количество вакансий для программистов уменьшилось в сентябре относительно июня этого года на 20%. При этом медианная заработная плата увеличилась на 7% и составила 75 тыс. рублей.

— Спад количества вакансий в сфере и увеличение медианной зарплаты связаны с уходом из России ряда иностранных компаний и отдельных зарубежных проектов, которые вели отечественные разработчики. При этом снизилось число предложений для начинающих специалистов, на сегодняшний день в большей степени востребованы более высокооплачиваемые сотрудники уровня middle и senior, — говорится в сообщении компании Зарплата.ру.

Напомним, еще весной руководители новосибирских предприятий ОПК сетовали, что не могут закрыть вакансии и найти необходимых специалистов, что мешает наращивать производство.

 

Ранее редакция рассказывала, что может грозить за уклонение от частичной мобилизации и незаконные отсрочки.

Фото с официального сайта Зарплата.ру

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Рубрики : Общество Бизнес Промышленность

Регионы: Новосибирск

Теги : Частичная мобилизация уклонение от мобилизации вакансии на оборонных предприятиях


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