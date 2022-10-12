Итоги ракетных ударов по Украине

По данным Минобороны РФ, 10 октября начался массированный ракетный удар России. Как сообщали Ведомости, одна из ракет взорвалась на Владимирской улице, где находятся здание Службы безопасности и офиса президента Украины. Также удары были зафиксированы и в других городах, в том числе в Днепре, Одессе, Львове и Тернополе.

11 октября Вооруженные силы России нанесли серию новых ударов по критической инфраструктуре Украины. По словам представителя ведомства, генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. Целями ударов снова стали объекты энергетической инфраструктуры, пункты военного управления. Как сообщили федеральные СМИ, прежде всего удар был нанесен по объектам Хмельницкой области, что осложняет снабжение Южной группировки ВСУ в Херсоне. Также удары пришлись по Ладыжинской ТЭЦ в Виннице и Криворожской ТЭЦ.

— Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, — отметил официальный представитель минобороны России Игорь Конашенков.

По данным РБК, в результате ударов, нанесенных вооруженными силами РФ, была частично нарушена подача электроэнергии во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Харьковской, Сумской, Тернопольской областях, а также в Киеве. В Харькове, Хмельницком и Ивано-Франковске не работал транспорт, во Львове возникли перебои с мобильной связью.

В ответ ВСУ обстреляли Шебекинскую подстанцию в Белгородской области. На сегодняшний день подачу энергии в районе уже восстановили. Об этом сообщила пресс-служба властей региона в Telegram-канале со ссылкой на губернатора Вячеслава Гладкова.

Ранее редакция сообщала, что в Госдуме опровергают вторую волну частичной мобилизации.